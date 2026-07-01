به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی صبح چهارشنبه در نشست با بخشداران بخش‌های مرکزی و چاه مبارک و همچنین دهیاران عسلویه با تبیین محورهای دولت وفاق، بر اولویت خدمت به مردم تأکید کرد و یکی از کلیدی‌ترین راهبردهای دولت چهاردهم، یعنی مدیریت محله‌محور را محور گفتگو قرار داد.

وی تصریح کرد: در این الگو، مرکز ثقل تصمیم‌گیری از میزهای اداری به قلب محله‌ها و روستاها منتقل می‌شود تا خدمات بر اساس نیازهای واقعی و بومی هر منطقه ارائه گردد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار عسلویه تأکید کرد: ایجاد ارتباطی سازنده و صمیمانه با مردم و تبیین شفاف خدمات دولت، پیش‌شرط موفقیت در این مسیر است؛ چرا که شفافیت در عملکرد و مدیریت خرد و محله‌ محور، منجر به افزایش اعتماد عمومی و تقویت پیوند میان حاکمیت و جامعه خواهد شد.

حسینی با اشاره به جایگاه مهم و اثرگذار دهیاران و اعضای شوراهای روستا، آنان را تلاش گران خط مقدم خدمت و پل ارتباطی میان دولت و مردم نامید.

وی تأکید کرد که در الگوی مدیریت محله‌ محور، دهیاران و شوراها نه تنها مجریان، بلکه تحلیل‌گران نیازهای محلی و معماران پیوند میان خواسته‌های مردم و سیاست‌های کلان دولت هستند.

در این نشست با رویکردی تعاملی، فرصتی فراهم شد تا دغدغه‌ها، نیازها و چالش‌های جاری در روستاها شنیده شود و با نگاهی دقیق به مسائل زیرساختی و رفاهی، اولویت‌های توسعه‌ای هر روستا مورد واکاوی قرار گرفت تا مبنایی واقعی برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی در راستای رضایتمندی حداکثری شهروندان فراهم گردد.