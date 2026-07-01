اعزام ۱۲ هزار زائر کهگیلویه و بویراحمدی به تهران برای تشییع قائد شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ زریر فرضیزاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای اعزام زائران به مراسم تشییع «قائد شهید امت» و سفرهای زیارتی به تهران، مشهد مقدس و قم، با قدردانی از حضور و همراهی مردم استان در روزهای اخیر اظهار کرد: مردم شریف کهگیلویه و بویراحمد از ابتدای جنگ تحمیلی سوم همگام با ملت ایران در صحنه حضور داشتند و با حمایت از رزمندگان و دستگاه دیپلماسی، بار دیگر وحدت و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.
وی همچنین از همکاری گسترده رسانههای استان قدردانی کرد و افزود: بیش از ۱۲۰ رسانه در پوشش اخبار و ایجاد وحدت و همدلی نقشآفرینی کردند و در ادامه این مأموریت نیز برای پوشش مراسم تهران، یک دستگاه اتوبوس ۲۵ نفره ویژه اصحاب رسانه پیشبینی شده است.
معاون هماهنگکننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به همکاری مجموعه استانداری، فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی و سپاه در برنامهریزی این اعزامها گفت: جلسات متعدد ستاد پشتیبانی در استانداری و شهرستانها برگزار شد و تمامی هماهنگیهای لازم برای اعزام زائران انجام گرفته است.
فرضیزاده با بیان اینکه بخشی از زائران روز پنجشنبه به مشهد مقدس اعزام میشوند، تصریح کرد: اعزام رسمی کاروانهای تهران نیز از ساعت ۶ صبح روز شنبه از سراسر شهرستانهای استان آغاز خواهد شد.
وی از پیشبینی اسکان مناسب برای زائران در تهران خبر داد و افزود: با همکاری شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۱۴، هیئت امنای مساجد، مدارس و حسینیهها، ۴۵ محل برای اسکان زائران آماده شده و ظرفیت پذیرش بیش از ۱۲ هزار نفر فراهم است.
معاون هماهنگکننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: تاکنون حدود دو هزار سرپرست خانوار برای سفر با خودروهای شخصی ثبتنام کردهاند و برای این دسته از زائران نیز تمهیدات لازم از جمله پارکینگ، انتقال به محل اسکان و خدمات پشتیبانی پیشبینی شده است.
وی با اشاره به مسیرهای تعیینشده برای ورود کاروانها به تهران گفت: علاوه بر مسیر اصلی، مسیر جایگزینی نیز برای جلوگیری از ترافیک احتمالی پیشبینی شده و تیمهای شناسایی از قبل وضعیت راهها را بررسی خواهند کرد تا کاروانها بدون مشکل وارد تهران شوند.
فرضیزاده خاطرنشان کرد: زائران پس از استقرار در محلهای اسکان، از خدمات فرهنگی، پذیرایی و حملونقل بهرهمند خواهند شد و برای حضور در برنامههای وداع و مراسم تشییع نیز دسترسی مناسب به شبکه مترو و ناوگان حملونقل عمومی فراهم شده است.
وی تأکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی، شهرداری تهران، سپاه، فرمانداریها و عوامل اجرایی با آمادگی کامل در حال خدمترسانی هستند تا زائران استان بتوانند با آرامش در این مراسم حضور پیدا کنند.
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