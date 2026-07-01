تأکید بر برگزاری باشکوه مراسم تشییع «رهبر شهید» در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی صبح چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر «رهبر شهید» با اشاره به شرایط حساس کشور و اهمیت این رویداد، آن را یک رخداد مهم اجتماعی، سیاسی، معنوی و بین‌المللی توصیف کرد.

وی با بیان اینکه نگاه جهانی به این مراسم معطوف خواهد بود، افزود: حضور مردم در این رویداد می‌تواند نقش مؤثری در تقویت انسجام ملی، حمایت از نیروهای مسلح و پشتوانه تیم‌های مسئول کشور در حوزه‌های مختلف داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از تمامی ظرفیت‌های اجرایی، رسانه‌ای و اجتماعی استان‌ها اظهار کرد: دشمن تلاش دارد با طرح برخی مسائل از جمله شرایط جوی یا ازدحام جمعیت، مشارکت مردمی را تحت تأثیر قرار دهد، اما این حضور نماد بیعت مجدد با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی همچنین از احتمال برگزاری همزمان مراسم در استان‌ها خبر داد و گفت: هماهنگی‌های لازم از سوی ستادهای ملی و شورای هماهنگی انجام خواهد شد تا مراسم در سراسر کشور همزمان با تشییع مرکزی برگزار شود.

محمدی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در برگزاری مراسم افزود: بخشی از مسئولیت‌های اجرایی و سازماندهی این رویداد بر عهده نهادهای ذی‌ربط از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

در این نشست همچنین بر نقش دستگاه‌های اجرایی در تسهیل خدمات‌رسانی، مدیریت تردد و تأمین امنیت و پشتیبانی مراسم در سطح کشور تأکید شد.