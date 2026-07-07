به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار زریر فرضیزاده با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری مراسم اعزام و خدمترسانی به زائران استان در آیین باشکوه تشییع «آقای شهید ایران» ، اظهار کرد; خون امام شهیدمان تا صبح ظهور در خروش خواهد بود تا همواره چراغ راه اهل بصیرت و دینداری باشد.
دبیر ستاد استانی تشییع و بدرقه «آقای شهید ایران» با آرزوی قبولی «حج بصیرتی» برای خادمان و زائران، از تلاشهای شبانهروزی تمامی کمیتههای اجرایی، نیروهای بسیجی، گروههای جهادی، فرماندهان نواحی، اقشار بسیج، خادمان شهدا و عوامل پشتیبانی که در برنامهریزی، اعزام، ساماندهی، اسکان، اطعام و ارائه خدمات رفاهی به زائران نقشآفرینی کردند، تقدیر کرد.
وی در ادامه از فرمانده سپاه فتح استان، فرماندهان نواحی مقاومت بسیج، مسئولان کمیتههای سپاه، اقشار مختلف بسیج و مجموعه خادمالشهدا بهعنوان ارکان اصلی خدمترسانی به زائران نام برد و از همراهی همه نیروهایی که خارج از مجموعه سپاه در اجرای این مأموریت بزرگ همکاری داشتند، قدردانی کرد.
سرهنگ فرضی زاده همچنین ضمن تشکر از حمایتها و پشتیبانیهای استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاونان استانداری، مدیران کل دستگاههای اجرایی، اصحاب رسانه، صدا و سیما، فرماندهی انتظامی، پلیس راهور و جمعیت هلال احمر استان ، تأکید کرد: همافزایی این مجموعهها زمینهساز برگزاری شایسته این مأموریت بزرگ فرهنگی و انقلابی شد.
وی همچنین با قدردانی از میزبانی شهردار منطقه ۱۴ تهران، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی، کارکنان و بسیجیان این ناحیه و نیز هیئت امنای مساجد، حسینیهها و مدارس برای اسکان و پذیرایی از زائران کهگیلویه و بویراحمد ، اضافه کرد: امیدواریم همه خادمان این حماسه ماندگار، مشمول دعای خیر امام شهید در اعلیعلیین قرار گیرند و توفیق خدمت در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی را داشته باشند.
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