به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آموزش و پرورش، بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، دانش آموزی فارغ التحصیل در دوره دوم متوسطه روزانه شناخته میشود که در همه واحدهای درسی دوره دوم متوسطه رشته مربوط، قبول شده باشد و «معدل کل» وی کمتر از ۱۰ نباشد.
تبصره: چنانچه آخرین نمره درس (سالانه، تابستانی یا غیر حضوری) دانش آموزی، از مجموع درسهای دوره دوم متوسطه، حداکثر در چهار عنوان درسی ( نهایی/ غیر نهایی) ۷ و بیشتر و معدل کل وی نیز حداقل ۱۰ باشد، فارغ التحصیل شناخته میشود. البته آن دسته از درسهای شاخه فنی و حرفهای که نصاب قبولی آنها ۱۲ است و همچنین استاندارد مهارت (درسهای مهارتی) و کارورزی در شاخه کاردانش، مشمول این تبصره نمیشوند.
تبصره: استفاده نکردن از شرایط تبصره ۱ این ماده در نوبت امتحانی خردادماه، با درخواست کتبی ولی دانش آموز بلامانع است در این صورت اگر دانشآموزی در نوبت امتحانی شهریور ماه شرکت کند و نمره مأخوذه وی در درسهای مربوط، کمتر از نمره امتحانی خردادماه شود نمره خردادماه وی در کارنامه درج میشود.
همچنین دانش آموزی فارغ التحصیل در دوره دوم متوسطه بزرگسالان شناخته میشود که در تمام دروس در رشته مربوط (حداقل ۹۶ واحد درسی) قبول شده باشد و معدل کل وی حداقل ۱۰ باشد.
تبصره: چنانچه دانشآموزی از مجموعه درسهای دوره دوم متوسطه حداکثر در چهار عنوان درسی (نهایی/ غیر نهایی)، آخرین نمره درس وی (نیمسال یا دوره تابستانی) ۷ و بیشتر باشد و معدل کل وی نیز حداقل ۱۰ باشد، فارغ التحصیل شناخته میشود.
آن دسته از دروس شایستگیهای فنی و شایستگیهای غیرفنی و کارگاهی شاخه فنی و حرفهای که نصاب قبولی آنها ۱۲ است مشمول این تبصره نمیشوند.
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