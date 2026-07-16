به گزارش خبرگزاری مهر، ️مراسم عمومی عزاداری ماه محرم به مناسبت ایام سوگواری اهل بیت(علیهم‌السلام) در رثای شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش و بزرگداشت شهادت رهبر عظیم‌الشان انقلاب و یادبود شهادت دکتر مصباح‌الهدی باقری کنی، استاد شهید مکتب علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در روز چهارشنبه در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

️در این مراسم که با حضور مسئولان، اساتید، دانشجویان و جمعی از مردم ولایت مدار برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان به سخنرانی پرداخت.

️در بیانات وی، بر نقش پیشگامانه مرحوم آیت الله مهدوی کنی(ره) در تأسیس الگوی نوین دانشگاهی بر پایه محوریت «تقوا و علم» تأکید شد. بر اساس مستندات ارائه شده، بنیان‌گذاری این نهاد علمی با هدف ایجاد پیوند عمیق میان فقه و علوم انسانی و با نگاهی آینده‌نگرانه صورت گرفت.

همچنین خاطرنشان شد که رویکرد وی فراتر از آموزش سنتی، بر تربیت انسان‌هایی با دیدگاه جهانی استوار بود؛ به‌گونه‌ای که تسلط بر معارف اسلامی و زبان‌های بین‌المللی (به‌ویژه عربی) برای دانشجویان از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود.

در ادامه، با اشاره به جایگاه شخصیت‌های والامقامی همچون شهید بهشتی که از برکات این نگاه علمی بهره جسته‌اند، بر ضرورت بازگشت به الگوی تلفیق فقه و علوم انسانی در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها تأکید شد.

همچنین در بخش دیگری از برنامه، از خدمات ارزنده دکتر مصباح الهدی باقری کنی در مرکز رشد دانشگاه و نقش ایشان در حل مسائل کشور یاد شد. تواضع و اخلاص شهید مصباح الهدی مورد بحث قرار گرفت و تاثیر این ویژگی ها در موفقیت های ایشان تا رسیدن به قله شهادت تبیین گردید.

️گفتنی است این مراسم با مداحی، میری در سوگ اهل‌بیت (ع) پایان یافت.