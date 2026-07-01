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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

هشدار به بازنشستگان؛ مراقب کلاهبرداران تلفنی باشید

هشدار به بازنشستگان؛ مراقب کلاهبرداران تلفنی باشید

سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران هشدار داد، مراقب کلاهبردارانی باشند که بابت مابه‌التفاوت حقوق، وام و صدور حکم، با آنها تماس تلفنی برقرار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال دریافت گزارش‌هایی در روزهای اخیر در زمینه اقدامات سودجویانه برخی افراد با هدف کلاهبرداری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی به بهانه پرداخت مابه‌التفاوت حقوق مستمری‌بگیران، ثبت‌نام تسهیلات بازنشستگان، صدور حکم مستمری و موارد دیگر، روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام می‌کند که این سازمان هیچ‌گونه تماس و ارتباط تلفنی با بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای امور مربوطه و درخواست دریافت وجه بابت این امور نداشته و ندارد.

در راستای پیشگیری از اقدامات سودجویانه برخی افراد در قبال سازمان تأمین اجتماعی و ذینفعان آن، هر نوع تماس تلفنی یا مراجعه حضوری افراد تحت عنوان همکار یا نماینده این سازمان با تقاضای وجه در قبال ارائه خدمات بیمه‌ای، درمانی و...، اخاذی،جعل و کلاهبرداری است.

همه خدمات بیمه‌ای، درمانی و انواع سرویس‌های تأمین اجتماعی در قالب مراجعه حضوری مخاطبان به شعب و کارگزاری‌های این سازمان یا از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی نشانی es.tamin.ir و یا برنامه کاربردی (اپلیکیشن) «تأمین من» انجام می‌شود.

سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.

یادآور می‌شود، تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به تمامی مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال نمایند.

کد مطلب 6876534
حبیب احسنی پور

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