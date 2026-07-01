هشدار به بازنشستگان؛ مراقب کلاهبرداران تلفنی باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال دریافت گزارشهایی در روزهای اخیر در زمینه اقدامات سودجویانه برخی افراد با هدف کلاهبرداری از بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی به بهانه پرداخت مابهالتفاوت حقوق مستمریبگیران، ثبتنام تسهیلات بازنشستگان، صدور حکم مستمری و موارد دیگر، روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی اعلام میکند که این سازمان هیچگونه تماس و ارتباط تلفنی با بازنشستگان و مستمریبگیران برای امور مربوطه و درخواست دریافت وجه بابت این امور نداشته و ندارد.
در راستای پیشگیری از اقدامات سودجویانه برخی افراد در قبال سازمان تأمین اجتماعی و ذینفعان آن، هر نوع تماس تلفنی یا مراجعه حضوری افراد تحت عنوان همکار یا نماینده این سازمان با تقاضای وجه در قبال ارائه خدمات بیمهای، درمانی و...، اخاذی،جعل و کلاهبرداری است.
همه خدمات بیمهای، درمانی و انواع سرویسهای تأمین اجتماعی در قالب مراجعه حضوری مخاطبان به شعب و کارگزاریهای این سازمان یا از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی نشانی es.tamin.ir و یا برنامه کاربردی (اپلیکیشن) «تأمین من» انجام میشود.
سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانهروزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.
یادآور میشود، تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به تمامی مخاطبین گرامی توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال نمایند.
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