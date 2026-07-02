حسنرضا صفری، رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نحوه اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور در کشور، گفت: با وجود ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور، هنوز درک صحیح و جامعی از این سیاستها در سطوح مختلف مدیریتی کشور شکل نگرفته است. هر قانون، استاندارد یا سند بالادستی برای تحقق اهداف خود بر سه رکن اصلی استوار است که شامل قانونگذاری، آموزش و ترویج و در نهایت اجرای صحیح قانون میشود.
وی افزود: در کشور ما معمولاً پس از تدوین و ابلاغ قوانین، استانداردها و اسناد راهبردی، بخش آموزش و ترویج که یکی از مهمترین ارکان اجرای موفق سیاستها به شمار میرود، مورد غفلت قرار میگیرد. به همین دلیل، فرآیند استانداردسازی و قانونمداری در بسیاری از حوزهها با چالش مواجه میشود.
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران بیان کرد: سیاستهای کلی توسعه دریامحور باید بهطور کامل توسط مدیران و مسئولان اجرایی کشور شناخته شود و هر مدیر باید بداند در چارچوب این سیاستها چه وظایفی بر عهده دارد و چه اقداماتی باید انجام دهد. اما در عمل، بسیاری از افراد صرفاً در سطح شعار از اهمیت دریا و توسعه دریامحور سخن میگویند.
وی یادآور شد: همه ما بارها شنیدهایم که از اهمیت دریا، اقتصاد دریاپایه و توسعه دریامحور صحبت میشود، اما پرسش اصلی این است که هر دستگاه و هر مدیر برای تحقق این سیاستها چه اقدامی انجام داده است و چه برنامهای برای اجرای وظایف خود در این حوزه دارد، تأکید صرف بر اهمیت دریا کافی نیست، بلکه باید مشخص شود هر بخش بر اساس سیاستهای کلی توسعه دریامحور چه مسئولیتی بر عهده دارد.
صفری در پایان خاطرنشان کرد:معتقدم بخش قابل توجهی از مدیران مرتبط با حوزه دریا هنوز شناخت دقیق و عمیقی از سیاستهای کلی توسعه دریامحور کشور ندارند. بنابراین زمانی که درک درستی از این سیاستها وجود نداشته باشد، اجرای کامل و اثربخش این سیاستها نیز با چالش مواجه خواهد بود.
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