به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد اقامه نماز استان کردستان اظهار کرد: آموزش و ترویج نماز باید از خانواده آغاز شود و پس از آن در محیط‌های آموزشی ادامه پیدا کند؛ چراکه آشنایی کودکان با مفاهیم دینی در سال‌های نخست زندگی، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی در آینده دارد.

وی با اشاره به نقش نماز در بازدارندگی انسان از ناهنجاری‌های اخلاقی افزود: نهادینه شدن فرهنگ دینی و تقویت روحیه معنوی در جامعه، موجب افزایش توجه افراد به منافع عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف و دغدغه‌های موجود در زمینه صرفه‌جویی در منابع انرژی، بیان کرد: زمانی که آموزه‌های دینی و روحیه ایثار و قناعت در جامعه تقویت شود، نگاه جمعی بر منافع فردی غلبه خواهد کرد.

ورمقانی با تأکید بر تأثیر ایمان و باورهای دینی در سلامت اجتماعی خاطرنشان کرد: گسترش فرهنگ نماز و معنویت می‌تواند زمینه کاهش رفتارهایی مانند تضییع حقوق دیگران و بی‌توجهی به مسئولیت‌های اجتماعی را فراهم کند.

وی ادامه داد: هر میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ترویج نماز و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با آن، اقدامی ماندگار برای افزایش آرامش، سلامت اخلاقی و انسجام اجتماعی خواهد بود.

در این نشست همچنین بر تقویت اقامه نماز جماعت در دستگاه‌های اجرایی، حمایت بیشتر از ائمه جماعات و افزایش حق‌القدم آنان تأکید شد.

گفتنی است؛ استان کردستان در سال جاری میزبان برگزاری همایش سراسری نماز دانش‌آموزی خواهد بود.