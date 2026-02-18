ورمقانی:فاصله گرفتن از تعلقات دنیوی از عوامل اثرگذار در قبولی نماز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی بعدازظهر چهارشنبه در هفتمین اجلاس استانی نماز دانش‌آموزی اظهار کرد: توجه به فریضه نماز باید در همه ارکان نظام اداری و اجرایی مورد توجه جدی قرار گیرد، چرا که در یک جامعه اسلامی این فریضه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به اهتمام دولت به حوزه تعلیم و تربیت افزود: آموزش و پرورش بستر اصلی تربیت نسل آینده و پرورش نیروهای متعهد و مسئولیت‌پذیر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: تمامی نیروهایی که امروز در ادارات و سازمان‌ها فعالیت می‌کنند، محصول نظام آموزش و پرورش هستند و این موضوع اهمیت این نهاد را دوچندان می‌کند.

ورمقانی برگزاری برنامه‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط با نماز در آموزش و پرورش را نشانه توجه جدی به ترویج این فریضه دانست و گفت: ارائه گزارش عملکرد حوزه آموزش و پرورش و ستاد اقامه نماز استان نیز بیانگر اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.

تاکید بر جایگاه نماز در آموزه‌های دینی

وی با بیان اینکه در قرآن کریم بارها به نماز اشاره شده است، خاطرنشان کرد: تکرار این فریضه در آیات الهی بیانگر اهمیت آن در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است.

معاون استاندار کردستان، توجه قلبی، اخلاص و فاصله گرفتن از تعلقات دنیوی را از جمله عوامل اثرگذار در قبولی نماز عنوان کرد.

ورمقانی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت چهلم جان‌باختگان حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، اظهار داشت: بیانات اخیر مقام معظم رهبری در جمع مردم تبریز همچون گذشته موجب ناامیدی دشمنان شد.

