پیش بینی اسکان ۲۰۰ هزار نفر از زائران خراسان شمالی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین اکبری ظهر چهارشنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، از آمادگی کامل خراسان شمالی برای میزبانی و خدمات‌رسانی به زائران مراسم تشییع خبر داد و بر ضرورت تقویت فضاسازی، پشتیبانی خدماتی و هماهنگی دستگاه‌ها تأکید کرد.

سردار حسین اکبری با اشاره به تشکیل ستاد استانی بلافاصله پس از دریافت خبر رسمی‌شهادت رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: این ستاد به ریاست استاندار و با مشارکت مدیران استانی تشکیل شد و در قالب ۱۰ کمیته تخصصی وظایف اجرایی و خدماتی تقسیم شد.

وی افزود: بر اساس برآوردها، حدود ۷ میلیون تردد رفت و برگشت زائر در محورهای استان پیش‌بینی شده و برای ارائه خدمات مطلوب، تمهیدات گسترده‌ای در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی با بیان اینکه ۱۱ مجتمع خدماتی رفاهی در مسیر زائران پیش‌بینی شده است، گفت: این مراکز خدماتی شامل اسکان، خدمات بهداشتی و درمانی، تعمیرات خودرو و خدمات فرهنگی هستند.

وی ادامه داد: همچنین بیش از ۳۰۰ موکب مردمی در مسیرها با پشتیبانی نذورات مردمی و دستگاه‌های اجرایی فعال خواهند بود و روزانه حدود ۶۰ هزار پرس غذا در وعده ناهار و ۶ هزار پرس در وعده شام طبخ و توزیع می‌شود.

سردار اکبری از پیش‌بینی اسکان ۲۰۰ هزار نفر از زائران استان خراسان شمالی در مشهد خبر داد و افزود: هماهنگی‌های لازم با مسئولان مشهد مقدس برای تأمین محل اسکان انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت ترافیک و امنیت مراسم گفت: تمهیدات لازم در حوزه امنیتی، انتظامی و ترافیکی اتخاذ شده و بخشی از مأموریت تأمین امنیت مسیرها به سپاه حضرت جوادالائمه(ع) واگذار شده است.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی با اشاره به استقرار نیروهای عملیاتی در مسیرها تصریح کرد: حدود ۸۵۰ نفر از نیروهای بسیجی و کادر درمان در طول مسیرها مستقر شده‌اند تا خدمات لازم به زائران ارائه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع فضاسازی شهری و جاده‌ای را یکی از چالش‌های موجود عنوان کرد و گفت: در حالی که بخش قابل توجهی از اقدامات انجام شده، اما سطح فضاسازی هنوز به حد مطلوب نرسیده و نیازمند توجه و سرعت عمل بیشتر دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها است.

سردار اکبری در پایان با اشاره به اهمیت انسجام و همدلی ملی در برگزاری این مراسم خاطرنشان کرد: هدف همه دستگاه‌ها ارائه خدمات شایسته به زائران و نمایش وحدت و همبستگی مردم استان است و باید این مراسم در نهایت شکوه و نظم برگزار شود.