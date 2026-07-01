تشییع پیکر رهبر شهید ایران به بدرقه تمدنی و تاریخی تبدیل خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن مشرفی ظهر چهارشنبه در ستاد برنامه ریزی هماهنگی تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران با تاکید بر این که همچنان در شرایط جنگ تمام عیار و تقابل با جبهه باطل قرار داریم، اظهار کرد: برگزاری مراسم با شکوه تشییع آقای شهید ایران در این راستا انجام می شود و از اهتمام استاندار و همه کسانی که در متن این بدرقه تمدنی و تاریخی ایفای نقش می کنند از طرف نماینده ولی فقیه تشکر می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در سه بخش کلی برای برگزاری مراسم های محوری در استان برنامه ریزی شده که در این راستا برنامه های از ۱۳تا ۱۹، روز بعد از تشییع و همچنین تا چهلم آقای شهید برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: همزمان با مراسم تهران و مشهد ظهر همان روز در مساجد همه استان ها برنامه های محوری برگزار خواهد شد و انجام نماز لیله الدفن هم پیش بینی شده و در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه بعد از تشییع هم در قالب اجتماعات میادین مراسم های برگزار می شود و علاوه بر آن برنامه های هم با عنوان ۴۰شب، چهل مسجد برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام مشرفی خاطر نشان کرد: جزئیات مربوط زمان و مکان مراسم های محوری هر شهرستان توسط کمیته های برنامه ریزی شهرستان های خراسان جنوبی اعلام خواهد شد.