از دلتنگی تا کنشگری؛ حماسه نوجوانان برای ثبت یک وداع تاریخی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: این روزها ایران حال و هوای دیگری دارد...دلتنگی در کوچهکوچه این سرزمین موج میزند، دلتنگی مردمی که بیش از سه ماه است چشمانتظارند...چشمانتظار وداع و زیارت رهبر شهیدشان.
خورشید سوزانتر از همیشه بر آسمان میتابد، گویی او هم در فراق میسوزد و داغ این مصیبت را بر شانههای آسمان حمل میکند.
هر کس به گونهای در تکاپو است... یکی بار سفر میبندد تا خود را به مشهد برساند و در مراسم تشییع، آخرین سلامش را نثار رهبر شهید کند.
دیگری خانهاش را به عطر روضه و ذکر اهلبیت(ع) معطر میکند و پرچم عزا برمیافرازد. آن یکی شبانهروز برای برپایی موکب، آمادهسازی اسکان، تهیه آب و غذا و خدمت به زائران از هیچ تلاشی دریغ نمیکند.
تکاپو برای بدرقهای تاریخی
آری، ایران این روزها یک دل شده است. دلی که با اندوه میتپد... اما در دل همین اندوه، شکوهی از همدلی و وفاداری موج میزند.
پیر و جوان، زن و مرد، همه خود را سهمی از این بدرقه تاریخی میدانند. بدرقهای که تنها تشییع یک پیکر نیست، بلکه تجدید عهد ملتی است با آرمانهایی که برای آن خونهای پاکی بر زمین ریخته شد.
شاید این روزها ایران غمگین باشد، اما همین غم، روایتگر عشق مردمی است که نشان دادهاند فاصله، زمان و سختی، هرگز نمیتواند پیوند دلهایشان را با رهبر شهیدشان کمرنگ کند.
خروش عاشقانه جوانان
و در میان این خروش عاشقانه، نوجوانان نیز بیکار ننشستهاند. آنان خوب میدانند که تاریخ، تنها با حضور نوشته نمیشود، با روایت نیز ماندگار میشود.
آمدهاند تا شاهد باشند، ثبت کنند و برای نسلهای آینده از روزی بگویند که ایران، با چشمانی اشکبار و دلی استوار، رهبر شهید خود را بدرقه کرد.
برای آنان، «باید برخاست» تنها نام یک رزمایش یا برنامه مناسبتی نیست، آغاز یک جنبش نوجوانی است. جنبشی که در آن نوجوانان دیگر صرفاً تماشاگر یا مخاطب نیستند، بلکه نقشآفرینان اصلی میداناند.... با قلم، دوربین، روایت و حضوری آگاهانه، سهم خود را در ثبت این حماسه تاریخی ادا میکنند.
آنها میخواهند روایتگر لحظههایی باشند که شاید سالها بعد، در کتابها و خاطرهها از آن سخن گفته شود. لحظههایی که اشک و حماسه در هم آمیخت و ملتی یکصدا، برای آخرین بار با رهبر شهید خود وداع کرد.
قیام خراسان جنوبی در رزمایش "باید برخاست"
در خراسان جنوبی هم این جریان مردمی رنگ و بوی دیگری گرفته است. قرارگاه نوجوانی دختران حاج قاسم، محله به محله در حال برگزاری نشستها و جلسات هماندیشی است تا هستههای نوجوانی را شناسایی و سازماندهی کند. هستههایی که میتوانند محور فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و رسانهای در محلات باشند.
در این مسیر، علاوه بر شکلگیری هستههای جدید، ظرفیتها و گروههای نوجوانی که پیش از این در محلات فعالیت داشتهاند نیز شناسایی و شبکهسازی میشوند تا با انسجام بیشتر، در این حرکت بزرگ نقشآفرینی کنند.
قرار است هفته آینده، همزمان با حضور این هستههای نوجوانی، رزمایش «باید برخاست» در تمامی محلات خراسان جنوبی برگزار شود. رزمایشی که در آن نوجوانان بازیگران اصلی میدان هستند و با فعالیتهای فرهنگی، روایتگری، خدمترسانی و کنشگری اجتماعی، سهم خود را در ثبت و ماندگاری این حماسه ایفا خواهند کرد.
نوجوانان پای کار رزمایش
الهه حسنی، مسئول قرارگاه نوجوانه دختران سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار محوری رزمایش ملی نوجوانی «باید برخاست» گفت: شعار محوری این رزمایش، آیه شریفه «قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنیٰ وَفُرادیٰ» است؛ یعنی باید چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی قیاملله انجام دهیم.
وی از اجرای این رزمایش ملی همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید در سراسر کشور خبر داد و گفت: این رزمایش از هشتم تا بیستوپنجم ماه جاری در تمامی استانها برگزار میشود و اهداف مهمی را دنبال میکند.
حسنی با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف این رزمایش، ثبت یک روایت تاریخی از نقش نوجوانان در این مقطع حساس است، افزود: تلاش داریم نوجوانان حتی برای لحظهای از جایگاه تماشاگر خارج شوند و به کنشگرانی فعال در عرصه اجتماعی و فرهنگی تبدیل شوند.
شناسایی هسته های نوجوانی
وی، شناسایی هستههای نوجوانی را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: به همین منظور تصمیم گرفتهایم در محلات سراسر خراسان جنوبی حضور پیدا کنیم و هستههای نوجوانی شکلگرفته را شناسایی کنیم و از هفته آینده رزمایش «نوجوانی باید برخاست» در تمامی محلات استان برگزار خواهد شد.
مسئول قرارگاه نوجوانه دختران سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این جنبش با هدف تبدیل بدرقه رهبر شهید به یک مسئولیت عملی و اجتماعی برای نوجوانان شکل گرفته است، اظهار کرد: مبنای اجرای این طرح، تشکیل هستههای نوجوانی «باید برخاست» در سراسر استان و کشور است و در این هستهها با واگذاری مسئولیتهای مشخص به نوجوانان، زمینه نقشآفرینی واقعی آنان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی فراهم میشود.
وی ادامه داد: برای هستههای نوجوانی سه مأموریت اصلی تعریف شده است که شامل اجرای کنشهای میدانی در مدارس، مساجد و میادین شهری، اجرای چالش «سفیران بعثت» با هدف توسعه ارتباط نوجوانان ایران با نوجوانان کشورهای منطقه و همچنین فعالیت در بخش «بعثت هنری و رسانهای» برای ثبت و روایت این مقطع تاریخی است.
حسنی افزود: نوجوانان در بخش هنری و رسانهای میتوانند آثار متنوعی از جمله کلیپ کوتاه، گزارش تصویری، پادکست، مصاحبه، روایت مکتوب، عکسنوشته، پوستر، سرود، نمایش و سایر تولیدات خلاقانه هنری را تولید و به دبیرخانه جنبش ارسال کنند.
ایران این روزها روایت دلتنگی و وفاداری است. روایتی که در آن اشک و حماسه در هم آمیخته و هرکس به سهم خود برای بدرقه رهبر شهید قدم برداشته است. در این میان، نوجوانان نیز با شعار «باید برخاست» نشان دادهاند که آیندهسازان این سرزمین، تنها راویان تاریخ نیستند بلکه خود بخشی از تاریخسازان امروز ایراناند.
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