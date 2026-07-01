سالاری: پیام عاشورا باید با زبان هنر و رسانه به نسل جدید منتقل شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی؛ حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی در گردهمایی بانیان روضه‌های خانگی محبت و ارادت به سیدالشهدا(ع) را از نشانه‌های روشن ایمان دانست و اظهار کرد: در روایات نبوی آمده است که در دل مؤمنان نسبت به امام حسین(ع) حرارتی وجود دارد که هرگز خاموش نمی‌شود و این محبت، یک معیار مهم برای سنجش ایمان در جامعه ایمانی است.

وی با بیان اینکه محبت اهل‌بیت(ع) صرفاً یک احساس عاطفی نیست، افزود: این محبت در حقیقت ریشه در ایمان و عمل صالح دارد و بر اساس منطق قرآن کریم، خداوند متعال میان ایمان و عمل صالح و ایجاد محبت در دل‌ها پیوند برقرار کرده است، به گونه‌ای که «إنَّ الَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَیَجعَلُ لَهُمُ الرَّحمنُ وُدًّا» یک قاعده الهی در نظام تربیتی انسان‌هاست.

حجت‌الاسلام سالاری با بیان اینکه محبت سیدالشهدا(ع) در طول تاریخ در دل‌های مؤمنان تثبیت شده است، گفت: این محبت قابل جعل و ساختگی نیست، بلکه از سنخ نور ایمان است که خداوند در دل بندگان صالح قرار می‌دهد و همین امر سبب شده که مجالس روضه و عزاداری امام حسین(ع) در طول قرون متمادی زنده و اثرگذار باقی بماند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: هر کسی که در مسیر اعتلای پرچم اسلام و اهل‌بیت(ع) قدم برداشته، در حقیقت در مسیر همین محبت الهی حرکت کرده و این محبت، عامل پیوند اجتماعی و معنوی میان مؤمنان در سراسر جهان شده است.

وی با اشاره به جایگاه مجالس روضه سیدالشهدا(ع) بیان کرد: این مجالس صرفاً یک آیین سوگواری نیست، بلکه دانشگاهی برای تربیت انسان مؤمن، بصیر و آگاه است که در آن هم معرفت دینی تقویت می‌شود و هم روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم شکل می‌گیرد.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به تأثیر جهانی فرهنگ عاشورا، اظهار کرد: امروز حتی انسان‌هایی در دورترین نقاط جهان بدون شناخت اولیه، با شنیدن پیام عاشورا و امام حسین(ع) جذب این مکتب می‌شوند و این نشان‌دهنده جهانی بودن پیام کربلا و تأثیر عمیق آن بر فطرت انسان‌هاست.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت برگزاری مجالس دینی، گفت: در کنار حفظ اصل معنویت و عشق به سیدالشهدا(ع)، باید مراقب بود که محتوای این مجالس متناسب با شأن اهل‌بیت(ع) باشد و از هرگونه رفتار یا محتوایی که از عمق پیام عاشورا می‌کاهد پرهیز شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز میدان فرهنگی نیازمند جهاد تبیین است، گفت: همان‌گونه که در میدان‌های مختلف، مقاومت و ایستادگی لازم است، در عرصه فرهنگ نیز باید با روشنگری، تولید محتوا و روایت صحیح از عاشورا، جلوی تحریف‌ها و برداشت‌های نادرست گرفته شود.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در تداوم پیام عاشورا گفت: اگر زینب کبری(س) نبود، پیام کربلا در همان صحنه محدود می‌ماند، اما خطبه‌های ایشان باعث شد حقیقت عاشورا در تاریخ ماندگار شود و امروز هم این مسئولیت بر دوش مبلغان، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی است.

وی افزود: امروز دشمنان با ابزار رسانه‌ای و جنگ نرم تلاش می‌کنند حقیقت‌ها را وارونه جلوه دهند و در چنین شرایطی، هیئات مذهبی، منبری‌ها و فعالان فرهنگی باید با نگاه عمیق‌تر و هنرمندانه‌تر وارد میدان شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت نوآوری در فعالیت‌های فرهنگی، گفت: باید از ظرفیت هنر، رسانه، فضای مجازی و شیوه‌های نوین ارتباطی استفاده کرد تا پیام عاشورا به نسل جوان به‌صورت جذاب، صحیح و اثرگذار منتقل شود.

حجت‌الاسلام سالاری بیان کرد: فرهنگ عاشورا یک جریان زنده و پویا است که محدود به زمان خاصی نیست و هر جا ایمان، عمل صالح و بصیرت وجود داشته باشد، نور سیدالشهدا(ع) نیز در آنجا جاری خواهد بود.