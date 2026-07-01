پزشکیان: مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب باید نماد وحدت و انسجام ملی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت که صبح امروز چهارشنبه دهم تیر ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با تشریح نتایج سفر اخیر خود به قم، از فضای مثبت حاکم بر دیدارهای انجام‌شده با مراجع عظام تقلید و حمایت آنان از اقدامات دولت در شرایط حساس کنونی کشور سخن گفت و اظهار داشت: در این سفر توفیق یافتیم با جمعی از مراجع معظم تقلید از جمله حضرات آیات سبحانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی و دیگر علما و بزرگان حوزه علمیه دیدار و گفت‌وگو کنیم. خوشبختانه تمامی این بزرگواران ضمن ابراز محبت و استقبال از دولت، از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده در شرایط دشوار کنونی کشور قدردانی کردند و نکات، توصیه‌ها و دیدگاه‌های ارزشمندی را در حوزه‌های مختلف ارائه دادند.

رئیس‌جمهور با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مراجع تقلید درباره مسائل معیشتی و ضرورت حمایت از اقشار مختلف جامعه، بر عزم دولت برای تداوم و تقویت سیاست‌های حمایتی تأکید کرد و گفت: بخش مهمی از دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مراجع معظم تقلید به مسائل معیشتی مردم و ضرورت حمایت از اقشار مختلف جامعه اختصاص داشت. این موضوع از اولویت‌های اصلی دولت نیز به شمار می‌رود و بر همین اساس، تصمیم گرفته‌ایم برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مرتبط با معیشت مردم، از جمله طرح کالابرگ و سایر اقدامات پشتیبان را با جدیت بیشتری دنبال و تقویت کنیم.

پزشکیان همچنین با اشاره به ارزیابی مثبت مراجع عظام تقلید از توافقات و تفاهمات اخیر کشور تصریح کرد: تمامی بزرگوارانی که در این سفر توفیق دیدار با آنان را داشتیم، از روند شکل‌گرفته ابراز رضایت کردند و آن را اقدامی مثبت و در مسیر تأمین منافع ملی دانستند.

رئیس جمهور در ادامه با تشریح فضای گفت‌وگوهای خود با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جمعی از استادان و فضلای حوزه، این نشست‌ها را گامی مؤثر در جهت تقویت تعامل دولت با نخبگان دینی و علمی کشور توصیف کرد و گفت: در این دیدارها که با حضور ده‌ها نفر از استادان برجسته حوزه برگزار شد، گفت‌وگوهای سازنده و صمیمانه‌ای انجام گرفت. در فضایی مبتنی بر احترام متقابل، دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای طرفین مطرح شد و بر تداوم این تعاملات و همفکری‌ها تأکید گردید.

پزشکیان افزود: دولت از تمامی صاحب‌نظران، استادان و کارشناسان حوزه و دانشگاه استقبال می‌کند و آمادگی دارد در هر زمان از نظرات تخصصی و مشورتی آنان برای بهبود روند تصمیم‌گیری‌ها و حل مسائل کشور بهره‌مند شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به نتایج و دستاوردهای تفاهمات و توافقات اخیر کشور اظهار داشت: خوشبختانه دستاوردهای مهم و ارزشمندی در حوزه‌های اقتصادی و تجاری حاصل شده است. استمرار صادرات نفت، تسهیل بخشی از محدودیت‌های مالی و ارزی و فراهم شدن زمینه‌های جدید برای توسعه همکاری‌های اقتصادی از جمله نتایج این روند بوده است.

پزشکیان در همین زمینه از تلاش‌های وزیر نفت و مجموعه صنعت نفت و گاز کشور قدردانی کرد و گفت: اقدامات ارزشمند وزارت نفت در حوزه تولید، صادرات و توسعه زیرساخت‌های انرژی و همچنین تلاش‌های صورت‌گرفته در صنعت برق کشور موجب شده است با وجود خسارات و فشارهای ناشی از شرایط اخیر، خدمات‌رسانی در حوزه انرژی با کمترین اختلال به مردم ادامه یابد.

رئیس‌جمهور همچنین از تلاش‌های وزیر امور خارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان ذی‌ربط در پیشبرد مذاکرات و پیگیری مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی قدردانی کرد و افزود: مجموعه این تلاش‌ها در جهت تأمین منافع ملی، کاهش تنش‌ها و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی صورت گرفته و شایسته تقدیر است.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در هفته آینده، این مراسم را رویدادی مهم و تاریخی توصیف کرد و اظهار داشت: خانواده معزز ایشان از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های مختلف و همچنین از عموم مردم شریف ایران برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آورده‌اند.

رئیس جمهور افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی تنها متعلق به ایران نبود، بلکه شخصیتی تأثیرگذار در جهان اسلام و جامعه بزرگ شیعیان جهان به شمار می‌رفت. ایشان همواره از آرمان‌های اسلامی، وحدت امت اسلامی، همدلی میان مسلمانان و مقابله با ظلم و زورگویی دفاع کرد و با صراحت و شجاعت از مواضع حق‌طلبانه خود در برابر قدرت‌های سلطه‌گر جهانی دفاع نمود.

پزشکیان تأکید کرد: انتظار می‌رود با حضور گسترده و باشکوه مردم در این مراسم، بار دیگر پیام وحدت، انسجام و همبستگی ملت ایران به جهانیان مخابره شود. امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است که همه جریان‌ها و اقشار جامعه بر مشترکات ملی و اسلامی تأکید کنند و از هرگونه اقدامی که موجب خدشه به وحدت ملی شود، پرهیز نمایند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ممکن است در برخی مسائل دیدگاه‌ها و سلیقه‌های متفاوتی وجود داشته باشد، اما آنچه باید در این مقطع تاریخی به نمایش گذاشته شود، وحدت، همدلی، هماهنگی و انسجام ملی است.

پزشکیان از تلاش‌های معاون اول رئیس‌جمهور و تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در برنامه‌ریزی و برگزاری این مراسم قدردانی و ابراز امیدواری کرد این رویداد به صحنه‌ای ماندگار در تاریخ معاصر کشور تبدیل شود.

رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر وحدت و انسجام داخلی و تقویت همگرایی میان کشورهای اسلامی، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت را با قدرت ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد هیچ قدرتی ملت‌های مسلمان را به تسلیم وادار کند.

پزشکیان همچنین از تلاش‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، نیرو، آموزش و پرورش، ارتباطات، ورزش و جوانان، شبکه بانکی و سایر مجموعه‌های خدمت‌رسان کشور قدردانی کرد و گفت: همه این عزیزان در شرایط دشوار اخیر با روحیه‌ای مسئولانه و جهادی برای خدمت به مردم تلاش کرده‌اند و شایسته تقدیر هستند.

رئیس‌جمهور همچنین از عملکرد ورزشکاران کشور در رقابت‌های اخیر تجلیل کرد و افزود: ورزشکاران ایرانی با غیرت، تعهد و روحیه ملی در میادین بین‌المللی حضور یافتند و با وجود همه دشواری‌ها و فشارهای موجود، افتخارات ارزشمندی برای کشور رقم زدند. از همه آنان، مسئولان ورزش کشور و دست‌اندرکاران این حوزه صمیمانه قدردانی می‌کنیم.