  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

عراقچی: هرگونه تهدید علیه مردم و رهبری با پاسخی فوری مواجه خواهد شد

عراقچی: هرگونه تهدید علیه مردم و رهبری با پاسخی فوری مواجه خواهد شد

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات سخیف وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، نوشت: هرگونه تهدید علیه مردم و رهبری ما با پاسخی فوری و قدرتمند مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود در واکنش به اظهارات سخیف وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، نوشت: «مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کاملاً روشن است و همه می‌توانند آن را ملاحظه کنند. رئیس‌جمهور آمریکا، ایالات متحده را متعهد کرده است که این جانور دست‌آموز خود در تل‌آویو را مهار کند. اگر آنها از فرمان ارباب خود سرپیچی می‌کنند، ایران به آنها درس لازم را خواهد داد. هرگونه تهدید علیه مردم و رهبری ما با پاسخی فوری و قدرتمند مواجه خواهد شد.»

کد مطلب 6876594
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      4 6
      پاسخ
      هیچ کشوری حق تهدید و فشار بر جمهوری اسلامی ایران ندارد یعنی در حقیقت جرأت ندارد
    • IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      3 2
      پاسخ
      . پس باید حواستون خیلی به رهبر باشه.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها