رضوی: ۶۰ درصد بودجه بیمارستان ها تامین نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی، در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به مسیر پرچالش اما ضروری اجرای برنامه پزشکی خانواده گفت: اجرای این برنامه کاری زمان‌بر، سخت و پیچیده است، اما با نگاه به تجربیات موفق جهانی، باید تأکید کنم که این تنها راه ما برای ارتقای سطح سلامت کشور است.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به مشکلات مالی که مراکز درمانی با آن مواجه هستند، تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر پرداخت‌ها به واحدهای ارائه‌ دهنده خدمت با تأخیر مواجه است؛ به‌طوری‌که بخش قابل‌توجهی از بودجه بیمارستان‌ها (حدود ۶۰ درصد) تأمین نشده باقی می‌ماند. برای اینکه پزشکی خانواده به نتیجه برسد، باید پرداخت‌ها به موقع و متناسب با خدمات انجام شود تا اعتماد میان جامعه پزشکی و سیستم سلامت تقویت گردد.

رضوی با تأکید بر لزوم تغییر رویکردها در جامعه و بدنه نظام سلامت، افزود: ایجاد فرهنگ پزشکی خانواده کار دشواری است. ما باید همزمان به دو حوزه آموزش دهیم؛ هم مردم باید با مزایای این طرح آشنا شوند و هم پزشکان باید با فرآیندهای جدید کاملاً همراه شوند. ما در سال اول، افزایش دسترسی مردم را هدف‌گذاری کرده‌ایم و موفقیت در این مسیر نیازمند آگاهی‌بخشی مستمر است.

وی در ادامه به دستاوردهای بلندمدت این برنامه پرداخت و گفت: هدف اصلی ما از اجرای طرح پزشکی خانواده، فقط درمان نیست؛ بلکه ارتقای سلامت مردم و پیشگیری از بیماری‌هاست. تشخیص زودهنگام دیابت، فشار خون و بیماری‌های قلبی، علاوه بر نجات جان بیماران، از هزینه‌های کمرشکن جراحی و درمان‌های گران‌قیمت جلوگیری می‌کند.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با غربالگری و تشخیص به‌موقع سرطان‌ها و سایر بیماری‌های مزمن، نه‌تنها از پیشرفت بیماری جلوگیری می‌کنیم، بلکه امید به زندگی در جامعه را افزایش می‌دهیم. قطعاً سرمایه‌گذاری امروز ما در این حوزه، در سال‌های آینده با افزایش طول عمر و کاهش هزینه‌های بستری بازگشت خواهد داشت.

رضوی با اشاره به لزوم حمایت‌های پایدار مالی و آموزشی، از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواست تا با نگاهی حمایتی، مسیر رفع موانع مالی و قانونیِ پیش‌روی این طرح ملی را هموار سازد.