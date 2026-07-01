قاسم زاده: نظافت شهر اصفهان مکانیزه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمزاده ظهر چهارشنبه در آئین رونمایی و آغاز بهکار دومین مجموعه ماشینآلات فناورانه سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان با بیان اینکه بخش عمدهای از برنامههای عمرانی شهرداری با نگاه زیستمحیطی طراحی میشود، اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد از اعتبارات عمرانی شهرداری اصفهان به پروژههای زیستمحیطی اختصاص دارد که بخش کلیدی آن متمرکز بر خدمات شهری، نگهداشت شهر و ارتقای فرآیندهای نظافت معابر است.
وی با تأکید بر لزوم تغییر شیوههای سنتی خدمات شهری به روشهای مکانیزه تصریح کرد: در سالهای گذشته، بخش عمده عملیات نظافت شهر بر دوش نیروهای انسانی بود. این روش علاوه بر سختی فراوان، آسیبها و خطرات جانی متعددی را بهویژه در بزرگراهها و معابر پرتردد برای پاکبانان به همراه داشت. حفظ کرامت، ارتقای شأن اجتماعی و کاهش حوادث ناگوار رانندگی برای این همکاران پرتلاش، از چهار سال گذشته مدیریت شهری را بر آن داشت تا به صورت جدی به سمت بهرهگیری از فناوریهای نوین گام بردارد.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۰ درصد از عملیات نظافت شهر اصفهان به صورت مکانیزه انجام میشود، افزود: ماشینآلاتی که امروز وارد ناوگان شدند، برای نخستینبار در اصفهان به کار گرفته میشوند. بخشی از این تجهیزات در سال گذشته به صورت آزمایشی استفاده شدند و پس از شناسایی و رفع نواقص، اکنون به چرخه رسمی خدمترسانی پیوستهاند؛ روندی که در جهت هوشمندسازی ناوگان با قوت ادامه خواهد داشت.
ورود خودروهای برقی به خدمات شهری و تجهیز ناوگان مدیریت بحران اصفهان
در ادامه این آئین، مهدی بقایی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با تشکر از حمایتهای شورای اسلامی شهر در تأمین اعتبارات، اظهار داشت: سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان علاوه بر مأموریتهای پشتیبانی، پیشران توسعه فناوریهای نوین در بدنه شهرداری است.
وی با اشاره به مراحل نوسازی ناوگان گفت: در مرحله نخست این طرح، ۴۵ دستگاه ماشینآلات تخصصی به ناوگان شهری افزوده شد و در مرحله جدید نیز مجموعهای از تجهیزات نوین از جمله خودروهای برقی رونمایی میشود که برخی از آنها برای نخستین بار در کشور در حوزه نظافت شهری استفاده خواهند شد.
بقایی با اشاره به برنامههای شهرداری در حوزه مدیریت بحران خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای سال جاری، تقویت تجهیزات تخصصی بحران است. در همین راستا، ربات تخصصی پیشبینیشده برای میدان امام خمینی (ره) طراحی و آماده شده است که به دلیل شرایط ناشی از بحرانها و جنگ تحمیلی اخیر، تحویل آن به تأخیر افتاد اما در آینده نزدیک رونمایی میشود. همچنین تا پایان سال جاری، مجموعه دیگری از ماشینآلات تخصصی در حوزه بحران و عمران شهری به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون شهردار اصفهان در پایان از رانندگان و کارکنان سازمان خدمات موتوری که در شرایط سخت و بحرانهای اخیر مسئولانه در خط مقدم خدمت به شهروندان ایستادگی کردند، قدردانی کرد.
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