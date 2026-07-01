جمالدینی: اوقات فراغت تابستانی نوجوانان و جوانان باید هدفمند باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالدینی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که با محوریت برنامهریزی برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان برگزار شد، اظهار کرد: اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در ایام تابستان از اهمیت ویژهای برخوردار است و دستگاههای متولی و اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان باید با برنامهریزی منسجم، زمینه غنیسازی اوقات فراغت این قشر را فراهم کنند.
وی افزود: اطلاعرسانی به موقع درباره زمان و نحوه برگزاری کلاسهای اوقات فراغت، نقش مؤثری در افزایش مشارکت نوجوانان و جوانان و ارتقای کیفیت اجرای این برنامهها دارد.
فرماندار جاسک با قدردانی از تلاشهای اداره ورزش و جوانان و اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان، تصریح کرد: کیفیت برگزاری کلاسهای اوقات فراغت از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است این کلاسها هرچه سریعتر برگزار شوند.
جمالدینی با تأکید بر پرهیز دستگاههای عضو ستاد ساماندهی امور جوانان از موازیکاری، بیان کرد: کلاسهای اوقات فراغت باید به صورت تخصصی برگزار شود و روند اجرای برنامهها مورد بازدید و ارزیابی قرار خواهد گرفت و بر اساس نتایج این ارزیابی، عملکرد دستگاهها سنجیده میشود.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه شهرستان جاسک، اظهار کرد: همه دستگاههای عضو ستاد ساماندهی امور جوانان باید با برنامهریزی مدون و منسجم برای برگزاری کلاسهای اوقات فراغت اقدام کنند.
وی افزود: اطلاعرسانی مناسب درباره برگزاری این کلاسها ضروری است تا خانوادهها بتوانند فرزندان خود را برای حضور در برنامههای اوقات فراغت ثبتنام کنند.
امام جمعه جاسک با اشاره به اینکه اداره ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بسیج بیشترین ثبتنامکنندگان برنامههای غنیسازی اوقات فراغت را به خود اختصاص دادهاند، گفت: نسل جوان نیازمند برنامههای سالم، هدفمند و اثربخش است.
ذاکری، خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال ضربه زدن به نسل جوان است و از این رو مسئولیت دستگاههای عضو ستاد ساماندهی امور جوانان در برنامهریزی و اجرای مطلوب برنامههای اوقات فراغت، مسئولیتی سنگین و مهم است.
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