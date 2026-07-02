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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

اجرای طرح ملی «میدان پویا» در همدان

اجرای طرح ملی «میدان پویا» در همدان

همدان-معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان همدان از آغاز برنامه‌ریزی‌های کلان برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان در تابستان با محوریت اجرای طرح ملی «میدان پویا» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام بخشی ظهر ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ارتقای سطح سلامت جسمانی و روانی دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان کشور، اولویت اصلی کمیته «سلامت و نشاط اجتماعی» در ذیل پروژه‌های مهر محسوب می‌شود.

بخشی افزود: فعالیت‌های این معاونت در تابستان پیش رو با رویکرد عملیاتی‌سازی ساحت «زیستی و بدنی» سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با تکیه بر دستورالعمل وزارتی طرح «میدان پویا» تدوین شده است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان همدان در تشریح جزئیات این طرح گفت: طرح میدان پویا در ۵ محور عملیاتی شامل «شهر پویا»، «خانواده پویا»، «دانش‌آموز پویا»، «رویداد پویا» و «خانه پویا» ساماندهی شده است.

وی با اشاره به رویکرد خانواده‌محور این برنامه خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های شاخص این طرح طراحی بسته‌هایی است که نه تنها دانش‌آموزان، بلکه والدین را نیز به عنوان ارکان اصلی سلامت خانواده، در فعالیت‌های ورزشی و پویا مشارکت می‌دهد.

بخشی در پایان با تاکید بر اثرگذاری مثبت تحرک بر سلامت روان نسل جوان، تصریح کرد: برنامه «میدان پویا» با هدف تزریق روحیه شادابی و نشاط اجتماعی طراحی شده است و با توجه به جامعیت آن می‌توان این طرح را «جشن ملی دانش‌آموزان در فصل تابستان» نامید که بستر را برای تحرک مضاعف و ارتقای سلامت همه‌جانبه فراهم می‌سازد.

کد مطلب 6877292

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