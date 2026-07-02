اجرای طرح ملی «میدان پویا» در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام بخشی ظهر ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ارتقای سطح سلامت جسمانی و روانی دانشآموزان به عنوان آیندهسازان کشور، اولویت اصلی کمیته «سلامت و نشاط اجتماعی» در ذیل پروژههای مهر محسوب میشود.
بخشی افزود: فعالیتهای این معاونت در تابستان پیش رو با رویکرد عملیاتیسازی ساحت «زیستی و بدنی» سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با تکیه بر دستورالعمل وزارتی طرح «میدان پویا» تدوین شده است.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش استان همدان در تشریح جزئیات این طرح گفت: طرح میدان پویا در ۵ محور عملیاتی شامل «شهر پویا»، «خانواده پویا»، «دانشآموز پویا»، «رویداد پویا» و «خانه پویا» ساماندهی شده است.
وی با اشاره به رویکرد خانوادهمحور این برنامه خاطرنشان کرد: یکی از ویژگیهای شاخص این طرح طراحی بستههایی است که نه تنها دانشآموزان، بلکه والدین را نیز به عنوان ارکان اصلی سلامت خانواده، در فعالیتهای ورزشی و پویا مشارکت میدهد.
بخشی در پایان با تاکید بر اثرگذاری مثبت تحرک بر سلامت روان نسل جوان، تصریح کرد: برنامه «میدان پویا» با هدف تزریق روحیه شادابی و نشاط اجتماعی طراحی شده است و با توجه به جامعیت آن میتوان این طرح را «جشن ملی دانشآموزان در فصل تابستان» نامید که بستر را برای تحرک مضاعف و ارتقای سلامت همهجانبه فراهم میسازد.
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