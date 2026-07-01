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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

نسخه ویژه نابینایان «کلاه قرمزی و پسر خاله» منتشر شد

نسخه ویژه نابینایان «کلاه قرمزی و پسر خاله» منتشر شد

نازنین مهیمنی فیلم سینمایی «کلاه قرمزی و پسر خاله» ساخته ایرج طهماسب را برای نابینایان توضیح‌دار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سوینا، گروه سوینا نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «کلاه قرمزی و پسر خاله» را پنجشنبه ۱۱ تیر در چارچوب برنامه روی موج کودک منتشر می‌کند.

این فیلم روز پنجشنبه ساعت ۱۹ در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد. این برنامه قسمت ۲۰۸ ام از روی موج کودک است که زیرنظر گلاره عباسی تولید می‌شود.

نازنین مهیمنی متن روایت این فیلم را نوشته که در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و تینا تقویان آن را میکس و تدوین کرده است.

روی موج کودک با حمایت ایمان مهاجر تهیه می‌شود.

کد مطلب 6876675
عطیه موذن

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