نسخه ویژه نابینایان «کلاه قرمزی و پسر خاله» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سوینا، گروه سوینا نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «کلاه قرمزی و پسر خاله» را پنجشنبه ۱۱ تیر در چارچوب برنامه روی موج کودک منتشر می‌کند.

این فیلم روز پنجشنبه ساعت ۱۹ در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد. این برنامه قسمت ۲۰۸ ام از روی موج کودک است که زیرنظر گلاره عباسی تولید می‌شود.

نازنین مهیمنی متن روایت این فیلم را نوشته که در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و تینا تقویان آن را میکس و تدوین کرده است.

روی موج کودک با حمایت ایمان مهاجر تهیه می‌شود.