به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته ملی پارالمپیک و سازمان نظام پزشکی در راستای ارتقای سلامت، توسعه ورزش و فعالیت بدنی جامعه هدف، گسترش جنبش پارالمپیک، بهره گیری از ظرفیت های علمی و تخصصی جامعه پزشکی کشور و تحقق اهداف مشترک به امضا رسید.



در مراسم امضای این تفاهم نامه که به میزبانی کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، دکتر غفور کارگری رییس، دکتر محمد رئیس زاده رییس کل سازمان نظام پزشکی و جمعی مدیران هر دو سازمان حضور داشتند.



از اهداف و محورهای همکاری این تفاهم نامه می توان به توسعه و ترویج فرهنگ ورزش، فعالیت بدنی و سبک زندگی سالم در میان جامعه هدف، حمایت از توسعه جنبش پارالمپیک و افزایش آگاهی جامعه پزشکی نسبت به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای ورزشکاران پارالمپیکی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجرایی طرفین در زمینه سلامت، پزشکی ورزشی، توانبخشی و ورزش پارالمپیکی،ارتقای سطح خدمات پزشکی، سلامت و پیشگیری از آسیب‌های ورزشی برای ورزشکاران پارالمپیکی، توسعه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در حوزه ورزش و سلامت ، ایجاد شبکه همکاری میان جامعه پزشکی کشور و خانواده بزرگ پارالمپیک، توسعه فعالیت‌های مشترک در زمینه مسئولیت اجتماعی، سلامت همگانی و توانمندسازی جامعه هدف از طریق ورزش و توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی در حوزه های کار مشترک اشاره کرد.



در ابتدای این نشست دکتر غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک توضیحات کوتاهی پیرامون نقش و وظایف کمیته ملی پارالمپیک ودستاوردهای آن ارائه داد و از توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به ورزش جانبازان و توان یابان گفت.



در ادامه دکتر رییس زاده رییس سازمان نظام پزشکی همکاری و خدمت با جامعه ورزش پارالمپیک را افتخار و آبروی کشور برشمرد و از دستاوردهای آن به عنوان سرمایه اجتماعی یاد کرد. وی تاکید کرد همکاری و تفاهم میان کمیته ملی پارالمپیک و سازمان نظام پزشکی برکات زیادی در پی دارد و مایه افتخار جامه بزرگ پزشکی کشور است.



رییس زاده در این خصوص به امکان ایجاد مرکز توان بخشی و بازتوانی ورزش پارالمپیک با قابلیت هاب منطقه اشاره کرد که علاوه بر خدمات رسانی به ورزشکاران پارالمپیکی کشور می تواند پذیرای ورزشکاران کشورهای دیگر برای امر بازتوانی نیز باشد.



استفاده از ظرفیت ۴۰۰ هزار نفری این سازمان و نیز ۱۵۰ انجمن علمی در حوزه پزشکی از طریق تعریف پروژه های مشخص، از دیگر موارد مطرح شده توسط رییس سازمان نظام پزشکی کشور بود.



در پایان این جلسه مقرر شد به منظور پیگیری انجام مفاد تفاهم نامه نشست هایی طی ماه های آتی برگزار شودو