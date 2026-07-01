محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست ستاد برنامهریزی و هماهنگی تشییع «رهبر شهید امت» در شهرستان خوانسار اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای حضور باشکوه مردم شهرستان در این مراسم پیشبینی شده و دستگاههای اجرایی با تمام ظرفیت در آمادهباش قرار دارند.
وی با اشاره به پیشبینی ظرفیت ناوگان حملونقل شهرستان برای اعزام عزاداران افزود: با برنامهریزی انجامشده، زمینه ایاب و ذهاب ایمن مردم برای حضور در آیین تشییع فراهم خواهد شد.
فرماندار خوانسار با اشاره به برپایی موکب اختصاصی شهرستان در قم گفت: ضمن برپایی موکب در شهر خوانسار، موکب اختصاصی این شهرستان نیز با مشارکت دستگاههای اجرایی و کمکهای مردمی در بلوار پیامبر اعظم(ص) قم برپا میشود تا علاوه بر خدمترسانی و پذیرایی از عزاداران، جلوهای از انسجام و حضور مردم خوانسار در این مراسم عظیم باشد.
توسلی با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت و سلامت عزاداران تصریح کرد: سلامت و امنیت شرکتکنندگان خط قرمز ما است، از اینرو تیمهای امدادی، درمانی و انتظامی با حضور فعال، پوشش کامل امدادی و امنیتی مراسم را بر عهده خواهند داشت.
وی همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت «رهبر شهید امت» در سطح شهرستان خوانسار پس ازآیین تشییع و تدفین خبر داد و گفت: ستاد برگزاری مراسم شهرستان، مقدمات برگزاری آیین یادبود و بزرگداشت این شهید را با حضور گسترده مردم و مسئولان فراهم خواهد کرد.
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