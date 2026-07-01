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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

موکب اختصاصی خوانسار در آیین تشییع رهبر شهید در قم برپا می‌شود

موکب اختصاصی خوانسار در آیین تشییع رهبر شهید در قم برپا می‌شود

خوانسار-فرماندار خوانسار از راه اندازی موکب اختصاصی این شهرستان در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب در شهر قم خبر داد.

محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی تشییع «رهبر شهید امت» در شهرستان خوانسار اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای حضور باشکوه مردم شهرستان در این مراسم پیش‌بینی شده و دستگاه‌های اجرایی با تمام ظرفیت در آماده‌باش قرار دارند.

وی با اشاره به پیش‌بینی ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل شهرستان برای اعزام عزاداران افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، زمینه ایاب و ذهاب ایمن مردم برای حضور در آیین تشییع فراهم خواهد شد.
فرماندار خوانسار با اشاره به برپایی موکب اختصاصی شهرستان در قم گفت: ضمن برپایی موکب در شهر خوانسار، موکب اختصاصی این شهرستان نیز با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و کمک‌های مردمی در بلوار پیامبر اعظم(ص) قم برپا می‌شود تا علاوه بر خدمت‌رسانی و پذیرایی از عزاداران، جلوه‌ای از انسجام و حضور مردم خوانسار در این مراسم عظیم باشد.

توسلی با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت و سلامت عزاداران تصریح کرد: سلامت و امنیت شرکت‌کنندگان خط قرمز ما است، از این‌رو تیم‌های امدادی، درمانی و انتظامی با حضور فعال، پوشش کامل امدادی و امنیتی مراسم را بر عهده خواهند داشت.

وی همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت «رهبر شهید امت» در سطح شهرستان خوانسار پس ازآیین تشییع و تدفین خبر داد و گفت: ستاد برگزاری مراسم شهرستان، مقدمات برگزاری آیین یادبود و بزرگداشت این شهید را با حضور گسترده مردم و مسئولان فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 6876688

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