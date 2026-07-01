به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی چهارشنبه‌شب در نشست هماهنگی برنامه اعزام به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب و همچنین برگزاری مراسم یادبود در شهرستان،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب حضرت امام خامنه ای رضوان الله علیه و دیگر شهدای انقلاب اسلامی با بیان فضیلت های قائد امت و محکوم کردن جنایات آمریکای و رژیم منحوس صهیونیستی و حامیان آنان، بر ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم برای اعزام مردم به مراسم و نیز برگزاری باشکوه مراسم یادبود در سطح شهرستان تأکید کرد.

فرماندار دشتستان افزود: رؤسای ادارات باید از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در چارچوب ضوابط و امکانات موجود برای هماهنگی و مشارکت در برنامه‌ها استفاده کنند.

دشتی ادامه داد: تمامی تدابیر لازم در زمینه حمل‌ونقل، پذیرایی، پشتیبانی، تدارکات و سایر نیازهای مرتبط با اعزام زائران پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شود تا این سفر معنوی با نظم، آرامش و در شأن مردم عزادار برگزار شود.

نماینده عالی دولت وفاق ملی در شهرستان گفت : برگزاری مراسم عزادری و بزرگداشت رهبر شهید همزمان با مراسم اصلی تشییع رهبر شهید انقلاب روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ساعت ۹:۳۰ صبح در تمامی بخش های ۶ گانه شهرستان برگزارخواهد شد، تا عموم مردم شهرستان که امکان حضور در مراسم اصلی را ندارند،بتوانند در این سوگ بزرگ مشارکت کنند.

فرماندار دشتستان در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی، وحدت و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و مردم، جهت برگزاری مراسمی باشکوه، مردمی و ماندگار، خواستار فضاسازی محیطی مناسب درتمامی شهرها و روستاهای شهرستان متناسب با ایام پیش‌رو و اجرای برنامه‌های فرهنگی شد.