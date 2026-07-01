افشین خانی مدیرعامل بانک صادرات ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، در مراسم معارفه که روز چهارشنبه دهم تیرماه سال جاری در برج سپهر و در حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، سید علی مدنی‌زاده ضمن قدردانی از زحمات قربان اسکندری، سرپرست بانک صادرات ایران، طی حکمی افشین خانی را به سمت مدیرعامل این بانک منصوب کرد.

افشین خانی دانش‌آموخته دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است و حضور مستمر در سمت‌های راهبردی و اثرگذار اقتصادی همچون مدیرعاملی بانک توسعه صادرات ایران، معاون ارزی بانک مرکزی، قائم‌مقام مدیرعامل بانک کارآفرین، مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون بین الملل بانک صادرات ایران و رئیس هیئت‌مدیره صرافی سپهر صادرات را در کارنامه خود دارد.

پیش از این محسن سیفی کفشگری به مدت ۳ سال، هدایت بانک صادرات ایران را برعهده داشت که با حکم وزیر اقتصاد به سمت مدیرعاملی بانک ملی ایران منصوب شد.