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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

روایت ماندگار سلسله الذهب نمادی از جایگاه علم و خرد در سنت اسلامی است

روایت ماندگار سلسله الذهب نمادی از جایگاه علم و خرد در سنت اسلامی است

مشهد- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: حضور امام رضا(ع) در نیشابور نمادی از جایگاه علم و خرد در سنت اسلامی و نشانه‌ای از نسبت وثیق ایمان و دانایی در فرهنگ ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی روز چهارشنبه در پیامی به همایش سلسله‌الذهب که همزمان با سالروز ورود امام رضا (ع) به نیشابور در این شهر برگزار شد اضافه کرد: سالروز ورود حضرت علی بن موسی‌ الرضا(ع) به نیشابور یادآور رویدادی ماندگار در تاریخ فرهنگ و معنویت ایران اسلامی است روزهایی که در آن مسیر هجرت امام هشتم(ع) با حافظه تاریخی یکی از کهن‌ترین کانون‌های علم و فرهنگ این سرزمین درآمیخت و صفحه‌ای درخشان در تاریخ تمدن ایرانی ـ اسلامی رقم خورد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد: نیشابور، شهری که در طول سده‌ها مأمن اندیشه، دانش و گفتگوی فرهنگی بوده است در آن روز تاریخی میزبان شخصیتی شد که تجسم پیوند معرفت، اخلاق و معنویت بود.

وی ادامه داد: سرزمین ما در فراز و فرود تاریخ خویش هرگاه به سرچشمه‌های دانایی و معنویت تکیه کرده، افق‌های تازه‌ای در فرهنگ و تمدن گشوده است.

سیمایی در ادامه این پیام نوشت: بازخوانی رخدادهایی از این دست، صرفا پاسداشت یادبودی تاریخی نیست بلکه فرصت تأمل در بنیادهای هویتی و فکری جامعه ایرانی و بازشناسی ارزش‌هایی است که در طول قرن‌ها پشتوانه پویایی فرهنگی و علمی این سرزمین بوده‌ است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: نیشابور در حافظه تاریخی ایران تنها یک شهر نیست بلکه نماد تداوم سنتی است که در آن علم و حکمت، ادب و عرفان و عقلانیت و معنویت در کنار یکدیگر بالیده‌اند.

وی اضافه کرد: این شهر زادگاه و آرامگاه بزرگانی است که هر یک سهمی سترگ در گسترش مرزهای دانش و فرهنگ بشری داشته‌اند و از این حیث در شمار مهم‌ترین کانون‌های تمدنی ایران قرار می‌گیرد و در چنین بستری ورود امام رضا(ع) معنایی فراتر از توقف در مسیر سفر می‌یابد و به رخدادی اثرگذار در تاریخ فرهنگی ایران بدل می‌شود.

سیمایی اظهار کرد: امروز که دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور مسئولیت سنگین تولید دانش، تربیت سرمایه انسانی و گشودن راه‌های نوین توسعه و پیشرفت را بر عهده دارند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه به میراث فکری و معنوی خویش هستند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: پیشرفت علمی، زمانی ماندگار و اثرگذار خواهد بود که با حکمت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فضیلت‌های اخلاقی همراه شود ارزش‌هایی که در سیره و آموزه‌های امام رضا(ع) جایگاهی بنیادین دارند.

وی گفت: جامعه دانشگاهی ایران به‌ویژه خراسان بزرگ، میراث‌دار سنتی است که علم را از اخلاق و معرفت جدا نمی‌بیند و دانش را ابزار تعالی انسان و آبادانی جامعه می‌داند. از این منظر سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور فرصت تجدید عهد با دانایی، گفت‌وگو، حقیقت‌جویی و مسئولیت علمی است، آرمان‌هایی که راهنمای ما در رویارویی با مسائل پیچیده جهان معاصر هستند.

سیمایی ضمن گرامیداشت این مناسبت ارزشمند از استادان، پژوهشگران، دانشجویان و همه فرهیختگان کشور خواست با الهام از میراث علمی و معنوی این سرزمین در مسیر اعتلای فرهنگ، گسترش دانش و تقویت سرمایه‌های فکری و اخلاقی جامعه بیش از پیش بکوشند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابراز امیدواری کرد که ایران در پرتو آموزه‌های نورانی امام رضا(ع) بیش از پیش به جایگاه شایسته خود در عرصه تمدن دست یابد و دانشگاه‌های کشور همچنان پیشگامان اندیشه، نوآوری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشند.

وی این پیام از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری نخستین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی سلسله‌الذهب در دانشگاه نیشابور، پژوهشگران و میهمانان این همایش قدردانی کرد.

کد مطلب 6876706

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