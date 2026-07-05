خبرگزاری مهر، گروه استان ها –عاطفه وفاییان: «صرفهجویی»یک ضرورت ملی و جهادی است. مدیریت مصرف نعمتهای الهی از آب و انرژی تا خاک و تولیدات کشاورزی، به همان اندازه که به اقتصاد و امنیت کشور گره خورده، با فرهنگ دینیِ پرهیز از اسراف نیز پیوندی مستقیم دارد.از یک سو ایران در حوزههایی مانند نفت و گاز ظرفیتهای قابلتوجهی دارد و در برخی مناطق نیز وضعیت منابع آبی قابل مدیریت است؛ اما از سوی دیگر تداوم مصرف نادرست و بیرویه میتواند همین مزیتها را در آینده نزدیک به چالش بدل کند. هشدار درباره فاصله گرفتن از الگوی «مصرف درست»، تنها نگرانی امروز نیست؛ مسئلهای است که اگر جدی گرفته نشود، حق نسلهای بعدی را از سرمایههای ملی و خدادادی کمرنگ میکند.
در این میان، راه عبور از بحران، صرفاً به خاموش کردن یک چراغ یا کاهش یک عدد در قبض خلاصه نمیشود؛ «جهاد صرفهجویی» یعنی ساختن یک گفتمان عمومی با کمک رسانهها، و همزمان، حرکت دادن دستگاهها و بخش خصوصی به سمت فناوریهای کممصرف و تصمیمهای بهرهور. از اصلاح الگوی مصرف در خانهها تا «تولید کیفی» و «بذرهای اصلاحشده» در کشاورزی، هر گامِ درست میتواند تبدیل به سپری برای آینده کشور شود؛ آیندهای که ضامن آن، مدیریت عاقلانه نعمات الهی است.
مدیریت مصرف نعمات الهی، ضامن آینده کشور است
احسان عظیمیراد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در صورت تداوم مصرف نادرست، منابع موجود در آینده نزدیک با چالش جدی مواجه میشود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای کشور در حوزه انرژی و وضعیت منابع آبی اظهار کرد: ایران از نظر نفت و گاز برخورداری بالایی دارد و با وجود خشکسالیهای سالهای اخیر، در بخشی از مناطق کشور همچنان وضعیت آب مناسب است، اما در مقابل برخی نقاط نیز شرایط بحرانی را تجربه میکنند.
وی افزود: یک اصل علمی روشن میگوید اگر نعمتهای خدادادی درست مصرف نشود و مصرف بیرویه ادامه پیدا کند، این منابع پایانپذیر خواهند بود و لازم است در تصمیمگیریها، آینده کشور و نسلهای بعدی مورد توجه جدی قرار گیرد.
عظیمی راد با تاکید بر اینکه صرفهجویی و بهینهسازی مصرف صرفاً یک توصیه اجرایی نیست، گفت: در آموزههای دینی، احادیث و کلام بزرگان، نسبت به پرهیز از اسراف و ضرورت مصرف درست سفارشهای فراوانی وجود دارد و در قرآن کریم نیز بر این موضوع تاکید شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت صرفهجویی تاکید کردهاند و این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.
وی یکی از محورهای مهم در اصلاح الگوی مصرف را استفاده از ظرفیت رسانهها دانست و بیان کرد: کمک گرفتن از رسانه ملی و سایر رسانهها برای شکلگیری فرهنگ و گفتمان «درست مصرف کردن» اهمیت زیادی دارد.
عظیمی راد ادامه داد: در کنار فرهنگسازی، باید شرکتهای دانشبنیان و فناور و مجموعههای مهم کشور به سمت استفاده از تجهیزات کممصرف و فناوریهای کاهنده مصرف هدایت و برای آن برنامهریزی شود؛ همچنین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی باید این فرهنگ را در سازمانها و مجموعههای خود نهادینه کنند تا صرفهجویی به یک اولویت عملی تبدیل شود.
تولید خوب به مثابه صرفهجویی
مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تولید با کیفیت کلید طلایی صرفهجویی و بهرهوری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اعلام صادرات ۴۵ هزار تنی پسته در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: رویکرد نوین استان در «تولید کیفی و فرآوری استاندارد»، فراتر از یک فعالیت زراعی، نوعی صرفهجویی راهبردی در منابع پایه و جلوگیری از اتلاف دسترنج بهرهبرداران محسوب میشود.
وی با تشریح وضعیت صنعت پسته استان در سال ۱۴۰۴، گفت: در سال گذشته مجموعاً بیش از ۴۵ هزار تن انواع پسته و فرآوردههای مرتبط به ارزش ۲۸۰ میلیون دلار به بازارهای هدف در کشورهای مختلف از جمله روسیه، چین، هند و کشورهای همسایه صادر شد.
جعفری با بیان اینکه خراسان رضوی با ۱۳۳ هزار هکتار باغ پسته، جایگاه دوم سطح زیرکشت کشور را در اختیار دارد، بیان کرد: نگاه امروز ما به پسته، یک نگاه فرآیندمحور است. وقتی ما بر تولید ۷۶ هزار تن پسته خشک با رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی تمرکز میکنیم، در واقع در حال «صرفهجویی در زنجیره ارزش» هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: هر کیلوگرم پستهای که با کیفیت بالا تولید و فرآوری میشود، به معنای بهرهوری بیشتر از آب و خاک و جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی است که در غیر این صورت به دلیل افت کیفیت، قابلیت عرضه در بازارهای جهانی را از دست میداد.
وی تصریح کرد: اجرای برنامه «اقدام تکمیلی» با همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، گام مهمی در همین راستا بود تا با پایداری در تولید، از عرضه محصولات بیکیفیت که باعث هدررفت منابع میشود، جلوگیری کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به هوشمندی در عرضه محصولات، گفت: با وجود چالشهای اقلیمی، مدیریت بهگونهای است که بخشی از تولیدات در انبارها ذخیره شده تا بر اساس تقاضای بازار عرضه شود؛ این مدیریت ذخیرهسازی، خود نوعی صرفهجویی در عرضه است که از نوسانات مخرب قیمت و هدررفت عرضه در زمانهای اشباع بازار جلوگیری میکند.
وی خاطرنشان کرد: این رویکرد موجب شده است تا علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخش قابل توجهی از پسته استان با ارزش افزوده بالا راهی بازارهای جهانی شود که مصداق عینی تبدیل تولید به بهرهوری است.
صرفهجویی در مصرف بذر با توزیع بذور اصلاحشده پنبه در خراسان رضوی
علیرضا عرفانی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استفاده از بذور «دلینته» علاوه بر افزایش کیفیت تولید، مصرف بذر را به شکل قابل توجهی کاهش داده و به صرفهجویی در منابع کشاورزی کمک میکند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اعلام آغاز توزیع بذور اصلاحشده پنبه در شهرستانهای استان اظهار کرد: در سال زراعی جاری تاکنون ۱۶۰ تن بذر پنبه در ارقام «ورامین»، «خورشید»، «ساجدی» و «شایان» میان کشاورزان توزیع شده است و روند توزیع برای ارقام زودرس تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از بذرهای استاندارد در افزایش بهرهوری و صرفهجویی در مصرف نهادهها افزود: در سالهای اخیر کشت پنبه به سمت استفاده از بذور «دلینته» یا کرکزداییشده و لیبلدار حرکت کرده است. این بذور به دلیل جوانهزنی تضمینشده، ضدعفونی دقیقتر، ایجاد سطح سبز یکنواخت و کاهش مصرف بذر، نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع دارند.
عرفانی با بیان اینکه در روشهای سنتی مصرف بذر بسیار بالاتر است، گفت: میزان استاندارد مصرف بذر دلینته حدود ۲۵ کیلوگرم در هر هکتار است، در حالی که در برخی مزارع که همچنان از تخمپنبه استفاده میشود، مصرف بذر حتی به ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار میرسد که این موضوع موجب هدررفت منابع و کاهش بهرهوری میشود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۵ درصد مزارع پنبه خراسان رضوی از بذور دلینته استفاده میکنند و برنامهریزی شده با توسعه کشت مکانیزه و فعالیتهای ترویجی، این رقم به حدود ۸۰ درصد سطح زیر کشت افزایش یابد.
وی همچنین از اجرای عملیات کرکزدایی بذر در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۳۵ تن بذر در ارقام «ورامین»، «شایان» و «بابیلون» فرآوری شده است.
عرفانی با اشاره به چشمانداز تولید پنبه در سال جاری خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود سطح زیر کشت پنبه در استان با افزایش پنج درصدی به حدود ۱۵ هزار هکتار برسد و از این سطح حدود ۴۵ هزار تن «وش» یا پنبه تصفیهنشده تولید و به بازارهای مصرف و صنایع نساجی عرضه شود.
نظر شما