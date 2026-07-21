جهاد صرفه جویی سد مستحکم در برابر جنگ اقتصادی دشمن

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- عاطفه وفاییان: در تار و پود فرهنگ این سرزمین، حفظ منابع خدادادی نه یک ضرورت گذرا، که ریشه‌ای عمیق در باورهای دینی و اخلاقی مردم دارد. نگاه به داشته‌های ملی به عنوان امانتی گران‌بها، روحیه صیانت از این سرمایه‌ها را به یکی از ارکان اصلی سبک زندگی ایرانی تبدیل کرده است. در این نگاه، هر قطره آب و هر شعله انرژی، پیوندی ناگسستنی با حیات و بالندگی فردای کشور دارد که باید با خردمندی و وسواس پاسداری شود.

مردم، به عنوان ستون‌های استوار این میدان، با درک صحیح از شرایط پیش‌رو، بار اصلی این حرکتِ بزرگ را بر دوش گرفته‌اند. در کوچه و بازار، آنچه بیش از هر چیز نمایان است، آمادگی روحی برای گذار از عادت‌های مصرف‌گرایانه به سمت رفتاری مسئولانه است. این همبستگی عمومی، نشان از پیوندی ناگسستنی میان باورهای قلبی مردم و سرنوشت جمعی جامعه دارد که در روزهای پرفشار، جلوه‌ای دوچندان می‌یابد.

ایستادگی در برابر ناملایمات، سرشت ملتی است که بارها عبور سرافرازانه از مسیرهای سخت را تجربه کرده است. امروز نیز در میانه محدودیت‌ها، آگاهی جمعی به سطحی رسیده که تهدیدها را به فرصتی برای بازشناسی ظرفیت‌ها تبدیل کرده است. این روحیه، نه از سر اضطرار، بلکه از سر غیرت و حمیت نسبت به آینده‌ای است که قرار است در سایه همین صرفه‌جویی‌ها، پایدار و آباد باقی بماند.

آینده در دستان نسلی رقم می‌خورد که امروز، حفظ منابع را به عنوان یک ارزش متعالی پذیرفته است. این مسیر که با همراهی و همدلی آحاد جامعه هموار می‌شود، افقی روشن را پیش روی کشور ترسیم کرده است.

جهاد صرفه‌جویی، ضرورت همگانی در روزهای ناترازی

حجت‌الاسلام حسن اخلاقی‌امیری، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جهاد صرفه‌جویی در شرایط فعلی کشور، یک ضرورت ملی برای عبور سالم از فشارهای اقتصادی، ناترازی انرژی و حفظ ثبات در تولید و مصرف است. در شرایطی که کشور ما امروز پنجه در پنجه استکبار جهانی قرار داده و رژیم ایالات متحده آمریکا و همچنین رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی شاید بزرگ‌ترین جنگ را علیه کشور ما در شرایط فعلی تحمیل کرده‌اند، ضرورت دارد همه مردم و مسئولان با همدلی و همراهی، کشور را از این وضعیت ویژه عبور دهند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در مدت جنگ، به همت مردم، البته مسئولین و لطف خداوند متعال، ما دچار کمبود ویژه‌ای نشدیم، اما همه این مسئله به همکاری و یاری مردم همراه با مسئولین بستگی دارد. امروز یکی از نکات مهمی که در برابر ما قرار دارد و مردم هم باید در آن کمک کنند، واژه جهاد صرفه‌جویی است.

وی تصریح کرد: ملت ما، ملت ایثارگری است که در همه شرایط، وضعیت کشور را درک کرده و همراهی کرده است. وقتی حدود سی و چند میلیون نفر به عنوان جان‌فدا در یک پویش ثبت‌نام می‌کنند، این نشان می‌دهد که آمادگی مردم برای همراهی با مدیریت کشور وجود دارد.

اخلاقی امیری گفت: امروز در عرصه‌های مختلف مردم می‌توانند همراهی کنند؛ از حوزه انرژی گرفته تا مصرف مواد غذایی. البته این به معنای آن نیست که مردم کم‌مصرف کنند، بلکه باید دورریز مواد غذایی را به حداقل برسانیم. امروز متأسفانه به دلیل مقداری عدم نظارت و مراقبت در تولید برخی مواد غذایی مانند نان و نیز بهره‌گیری درست از میوه‌جات و موارد مشابه، دورریز ما زیاد است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: با یک همت همگانی می‌توانیم صرفه‌جویی را به معنای کنترل دورریز مواد غذایی و همچنین مدیریت مصرف انرژی، اعم از آب، برق و گاز، محقق کنیم و کمک کنیم که کشور از این شرایط ویژه، ان‌شاءالله به سلامت عبور کند و به یک ثبات در حوزه تولید و مصرف برسد.

وی اضافه کرد: در حوزه مصرف بنزین متأسفانه نه تولیدکنندگان ما در حوزه تولید خودرو و نه نوع مصرف ما، آن وضعیت مطلوب را دنبال نمی‌کنند. بنابراین قانون وجود دارد، اما باید این قانون به مرحله اجرا برسد.

اخلاقی امیری با تأکید بر نقش رسانه‌ها بیان کرد: رسانه‌ها، به ویژه رسانه ملی، رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های فضای مجازی، به شدت می‌توانند کمک کنند. من احساس می‌کنم مردمی که پای کار حفظ نظام هستند و بیش از یکصد و سی شب است که در خیابان‌ها حضور دارند، آمادگی دارند که به درستی سهم خودشان را در این جهاد نیز انجام دهند.

لزوم اصلاح زیرساخت‌ها و واقعی‌سازی قیمت انرژی برای تحقق جهاد صرفه‌جویی

حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دولت باید قیمت واقعی انرژی را با مردم در میان بگذارد تا بدانند قیمت هر کیلووات برق واقعی در جمهوری اسلامی ایران چقدر تمام می‌شود و دولت با چه قیمتی آن را واگذار می‌کند؛ همچنین باید مقایسه شود که در کشورهای پیشرفته قیمت انرژی چقدر است تا مردم بدانند انرژی در کشور ما با قیمت بسیار پایینی ارائه می‌شود و دولت باید کم‌کم به سمتی حرکت کند که قیمت‌های انرژی به صورت واقعی محاسبه شود تا خود مردم به سمت صرفه‌جویی حرکت کنند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر انرژی چه در حوزه سوخت و چه در حوزه برق به ویژه سوخت به کد ملی هر ایرانی به صورت علی‌السویه تعلق بگیرد، کسی که خودرو ندارد سهمیه سوخت خود را به فرد پرمصرف می‌فروشد و فرد پرمصرف وقتی سوخت را به قیمت واقعی بخرد، خود به خود به سمت صرفه‌جویی می‌رود.

وی گفت: بخش دیگر کار تبیین مسائل اعتقادی و ایدئولوژی به مردم است، چرا که اسراف در دین اسلام حرام بوده و موجب گناه کبیره می‌شود؛ اگر تبیین درستی صورت گیرد که اسراف در حوزه اعتقادی نیز مشکل ایجاد می‌کند، مردم در حوزه اعتقادی هم به سمت کاهش مصرف حرکت خواهند کرد.

نیک‌بین بیان کرد: در حوزه زیرساخت، دولت‌ها باید بسترهای صرفه‌جویی را فراهم کنند زیرا وقتی وسایل گرمایشی، سرمایشی و خودروها با مصرف سوخت بالا تولید می‌شوند، مردم عملا نمی‌توانند صرفه‌جویی کنند؛ بنابراین صرفه‌جویی فقط یک فرهنگ نیست بلکه پکیجی است که باید در ارائه خدمات دولت و دریافت خدمات توسط مردم هماهنگی ایجاد کند تا محقق شود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم باید بدانند که ما در تحریم‌های بسیار وحشتناکی قرار داریم و جنگ ناجوانمردانه‌ای که در اواخر سال ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵ رخ داد آسیب‌های بسیار جدی به زیرساخت‌های انرژی کشور وارد کرد که مردم باید مراعات کنند؛ البته دولتمردان باید با مردم صحبت کنند و اداره‌های دولتی صرفه‌جویی را از خودشان شروع کنند، چرا که الناس علی دین ملوکهم و اگر سردمداران از اداره‌های دولتی صرفه‌جویی را اعمال کنند، قطعا مردم هم کمک خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو از طریق فضای مجازی، بیلبوردهای سطح شهر و تشکل‌های مردمی (NGOها) اطلاع‌رسانی شد و با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم شهرستان کاشمر مواجه گردید.

مدیریت هوشمند منابع آب سبزوار با هوش مصنوعی و فناوری‌های دانش‌بنیان

بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم نگاه ویژه به آموزه‌های دینی و دستاوردهای علوم جدید در حوزه مدیریت مصرف، اظهار کرد: در هر کشوری منابع محدودی وجود دارد که به مرور زمان امکان از بین رفتن آن‌ها هست و هزینه‌های بسیار سنگینی برای تداوم این منابع صرف می‌شود؛ بنابراین مبارزه با اسراف در واقع یک نوع مدیریت مصارف است که امروز روش‌های دانش‌بنیان متعددی در این مسیر مورد توجه قرار می‌گیرند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله حیاتی مصرف آب در کشور افزود: نزدیک به ۷۵ درصد مصرف آب در ایران در بخش کشاورزی است که متاسفانه همچنان از مدل‌های سنتی ناصواب و مبتنی بر اسراف استفاده می‌شود، در حالی که روش‌های مدرن و به روزی برای بازگرداندن آب شهری و روستایی به چرخه تولید در تصفیه‌خانه‌های مدرن وجود دارد. در بخش‌های دیگر انرژی مانند برق، گاز، بنزین و گازوئیل نیز طراحی خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی یا تغییر وسائل سرمایشی مثل کولرهای آبی نشان‌دهنده تلاش دنیا برای حفظ منابع خود است. در سال‌های اخیر مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اوراق صرفه‌جویی انرژی زمینه‌ای را فراهم کرد تا واحدهای صنعتی بزرگ با خرید و تعویض رایگان بخاری‌های کم‌مصرف برای خانواده‌ها، خدمات شایانی در بهینه‌سازی مصرف گاز انجام دهند.

وی با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه انتخابیه خود گفت: در شهرستان سبزوار با همت مجموعه فولاد سبزوار حدود پنج تا شش هزار بخاری پرمصرف تعویض شد. همچنین اداره آب و فاضلاب شهرستان سبزوار با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، مدیریت منابع آب و کنترل فشار را به منظور پیشگیری از قطع آب و حوادث شبکه انجام می‌دهد که این اقدام از نمونه‌های معدود دانش‌بنیان در کشور به شمار می‌رود.

محبی نجم‌آبادی اضافه کرد: در بخش روشنایی معابر و منازل نیز تعویض لامپ‌های پرمصرف با ال‌ای‌دی سال‌هاست که در دستور کار شهرستان‌ها قرار دارد. در حوزه بازچرخانی آب نیز تصفیه‌خانه توحیدشهر سبزوار در آستانه افتتاح قرار گرفته و برای تصفیه‌خانه جنوب شهر نیز برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است تا پساب آن پس از تصفیه برای مصارف صنعتی و کشاورزی استفاده شود.

نماینده مردم سبزوار با تاکید بر لزوم ساماندهی پسماندها و تقویت فرهنگ تفکیک زباله‌های تر و خشک، خاطرنشان کرد: ما باید به خاطر مبانی اعتقادی و علمی خود در حوزه مدیریت مصرف پیشرو باشیم؛ اگرچه هنوز با استانداردهای اصیل اسلامی و علمی فاصله داریم، اما امیدواریم با سرعت بیشتری به این سمت حرکت کنیم.