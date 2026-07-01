پرچم های عزا برافراشته شد؛ دیار باکری مهیای وداع با رهبر شهید انقلاب

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: پرچم های سیاه بر فراز شهرها به اهتزاز درآمدهاند،خیابان ها رنگ ماتم گرفته و مساجد، حسینیهها و میدان های اصلی استان، آرامآرام خود را برای میزبانی از مردمی آماده میکنند که قرار است در یکی از ماندگارترین وداعهای تاریخ انقلاب اسلامی حضور یابند.
هنوز مراسم اصلی آغاز نشده، اما نشانه های یک وداع بزرگ از گوشه وکنار آذربایجانغربی پیداست. پرچم های سیاه بر سردر ادارات، مساجد، حسینیهها و میادین شهرها برافراشته شدهاند و حال و هوای استان، رنگ و بوی سوگواری به خود گرفته است، خیابان ها آرامتر از همیشهاند و هرچه به زمان برگزاری آیین تشییع نزدیکتر میشویم، تبوتاب آمادهسازی برای حضوری گستردهتر نیز بیشتر به چشم میآید.
در آذربایجان غربی، دیاری که نام آن با ایثار، مقاومت و حماسه گره خورده است، حال و هوای این روزها تنها روایت یک سوگواری نیست، روایت مردمی است که در بزنگاههای تاریخ، همواره کنار انقلاب و آرمانهای آن ایستادهاند و امروز نیز با همان روحیه، خود را برای بدرقه رهبر شهید انقلاب آماده میکنند.
از ارومیه تا خوی، از میاندوآب تا مهاباد، از سلماس تا پیرانشهر، پرچمهای عزا برافراشته شده، برنامه های سوگواری در حال برگزاری است و نهادهای مختلف با همکاری هیئتهای مذهبی و گروههای مردمی، مقدمات برگزاری آیینهای باشکوه تشییع و بزرگداشت را فراهم کردهاند.
دیار باکری بار دیگر در آستانه خلق صحنهای از همدلی و وفاداری قرار گرفته است؛ صحنهای که در آن، حضور مردم تنها ادای احترام به یک شخصیت نیست، بلکه تجدید عهدی با راهی است که به باور آنان، با شهادت پایان نمییابد و در امتداد آرمانهای انقلاب اسلامی است.
فضای استان تنها رنگ اندوه ندارد؛ در کنار سوگ، نشانههای وحدت و همبستگی نیز به چشم میآید. دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، هیئتهای مذهبی و گروههای مردمی، هر یک در تدارک برگزاری مراسمی هستند که انتظار میرود با حضور گسترده مردم همراه باشد؛ حضوری که از نگاه بسیاری، ادامه همان پیوند دیرینه مردم این خطه با آرمانهای انقلاب اسلامی است.
اکنون دیار باکری در آستانه وداعی بزرگ ایستاده است؛ وداعی که قرار است در قاب حضور مردم، بار دیگر تصویری از همدلی، وفاداری و قدرشناسی را به نمایش بگذارد و برگ دیگری بر روایت تاریخی بیافزاید.
۱۲ هزار نفر از مردم آذربایجان غربی در مراسم تشییع رهبر شهید حضور می یابند
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: ۱۲ هزار نفر از مردم ولایتمدار این استان برای حضور در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید راهی شهرهای محل برگزاری این آیین خواهند شد.
رسول مقابلی با اشاره به اهمیت این مراسم در شرایط حساس کنونی، گفت: این رویداد بزرگ، جلوهای از همبستگی ملی و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل(ره) و امام شهید است و حضور باشکوه مردم، توطئههای دشمن را خنثی خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت فراهمسازی زمینه حضور گسترده مردم در این مراسم افزود: ستادهای شهرستانی با برنامهریزی و نظارت دقیق، بستر لازم برای حضور اقشار مختلف مردم، علاقهمندان و دلدادگان به آرمانهای انقلاب را فراهم کنند تا شاهد حضور پرشور و گسترده مردم استان در مراسم تشییع باشیم.
مقابلی همچنین از آمادگی رسانههای استان برای پوشش این مراسم خبر داد و افزود: خبرنگاران، عکاسان، مستندسازان و عوامل خبری از سانههای مختلف در آذربایجانغربی برای انعکاس این رویداد و پوشش مسیرهای اعزام و مراسم اعلام آمادگی کردهاند.
وی ادامه داد: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام، خدماترسانی و رفاه زائران و شرکتکنندگان پیشبینی شده و تلاش شده است امکانات مورد نیاز به شکل مناسب در اختیار مردم قرار گیرد
معاون سیاسی، اجتماعی استاندار آذربایجانغربی زمان حرکت کاروانهای مردمی را ۱۳ تیر و زمان بازگشت آنان را ۱۶ تیر اعلام کرد.
مقابلی با بیان اینکه مراسم تشییع رهبر شهید نمادی از پیوند عمیق ملت ایران با آرمانهای انقلاب و نظام است، گفت: حضور گسترده مردم در این آیین، جلوهای از عشق و وفاداری آنان به کشور، انقلاب و رهبری خواهد بود.
وی افزود: این حضور، پیام روشنی از وحدت و انسجام ملی به همراه دارد و نشاندهنده نقش تعیینکننده مردم در صیانت از انقلاب و کشور است.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجانغربی همچنین اظهار کرد: مردم همواره یکی از مهمترین ارکان اقتدار کشور بودهاند و حضور آنان در صحنههای مختلف، از جمله مراسم تشییع رهبر شهید، بیانگر همبستگی ملی و پشتیبانی از آرمانهای انقلاب اسلامی است.
برپایی موکب شهرداری ارومیه در مسیر زوار تشییع پیکر رهبر شهید
شهردار ارومیه با اشاره به برنامهریزیهای مدیریت شهری برای حضور موثر در آیین وداع و تشییع پیکر امام شهید حضرت آیتالله سید علی حسینی خامنهای (ره) گفت: موکب شهرداری در مسیر زوار این آیین معنوی برپا میشود.
آیدین رحمانی با بیان اینکه این موکب طی روزهای سیزدهم تا پانزدهم تیرماه جاری در میدان جمهوری اسلامی در تهران مستقر میشود، اضافه کرد: ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و پذیرایی از زائران و عزاداران شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی از برنامههای این موکب است.
وی با بیان اینکه این موکب بهصورت شبانهروزی آماده خدمترسانی به زائران خواهد بود، ادامه داد: فضاسازی محیطی و توزیع اقلام فرهنگی در کنار همکاری با هیأتهای مذهبی از جمله اقداماتی است که در این موکب صورت میگیرد.
شهردار ارومیه اظهار کرد: همچنین این موکب قرار است در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد هم خدمترسانی داشته باشد.
رحمانی رضاییه گفت: همچنین ۱۰۰ نفر از پاکبانان شهرداری ارومیه به همراه ماشینآلات و تجهیزات تخصصی سازمان مدیریت پسماند به تهران اعزام میشوند تا مسئولیت نظافت، رفتوروب و آمادهسازی مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم را بر عهده داشته باشند.
وی افزود: چندین دستگاه اتوبوس برای انتقال شهروندان و عزاداران به تهران اختصاص یافته است تا زمینه حضور هرچه گستردهتر مردم در این مراسم فراهم شود.
۲۲۰ اتوبوس دربستی با ۵۰ درصد تخفیف در خدمت زائران مراسم تشییع رهبر شهید
معاون حمل ونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی از اختصاص ۲۲۰ دستگاه اتوبوس دربستی با ۵۰ درصد تخفیف برای جابهجایی گروهی زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: پیشفروش اینترنتی بلیت نیز آغاز شده و تمامی ناوگان، پایانههای مرزی و گشتهای راهداری استان در آمادگی کامل برای ارائه خدمات به مسافران قرار دارند.
جواد حیدری، از آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی استان برای خدماترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: ۲۲۰ دستگاه اتوبوس دربستی در اختیار ستاد استانی تشییع رهبر شهید قرار گرفته است که با هماهنگی و رایزنی با انجمن صنفی، این ناوگان با ۵۰ درصد تخفیف برای جابهجایی گروهی مسافران خدمات ارائه خواهد کرد.
وی افزود: پیشفروش اینترنتی بلیت برای مسافران شخصی در تاریخهای منتهی به مراسم آغاز شده و متقاضیان میتوانند نسبت به خرید بلیت اقدام کنند. البته پیشفروش بلیت در روزهای ۱۴ و ۱۵ متوقف خواهد بود.
حیدری ادامه داد: آمادگی لازم برای افزایش تعداد ناوگان اتوبوسهای دربستی در صورت افزایش تقاضا وجود دارد و ناوگان حملونقل بینالمللی نیز در صورت نیاز، آماده ارائه خدمات به مسافران و زائران خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در تمامی محورهای ارتباطی استان، گشتهای راهداری بهصورت مستمر فعال خواهند بود و همچنین با هماهنگی رؤسای ادارات شهرستانی، مواکب خدمترسانی در مسیرهای تردد راهاندازی شده و خدمات لازم به زائران ارائه خواهد شد.
۶۱ دستگاه اتوبوس از ارومیه به مقصد آیین تشییع «رهبر شهید»
فرماندار ارومیه از اعزام ۶۱ دستگاه اتوبوس برای انتقال مردم ولایی این شهرستان به مراسم تشییع «رهبر شهید» خبر داد و گفت: این کاروان با حضور اقشار مختلف مردم، هنرمندان، دانشآموزان و فرهنگیان راهی محل برگزاری مراسم خواهد شد.
قهرمان عیوضلو فرماندار ارومیه اظهار کرد: در راستای فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم ولایتمدار ارومیه در مراسم تشییع «رهبر شهید»، ۶۱ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران این شهرستان اختصاص یافته است.
وی افزود: از مجموع اتوبوسهای پیشبینیشده، ۲۴ دستگاه به گروههای مختلف مردمی از محلات شهرستان اختصاص یافته و ۳۷ دستگاه دیگر نیز اقشار مختلف از جمله هنرمندان، دانشآموزان، معلمان و سایر گروههای سازماندهیشده را به محل برگزاری مراسم منتقل خواهند کرد.
فرماندار ارومیه با اشاره به اهداف این اعزام گفت: حضور مردم ارومیه در این مراسم باشکوه، با هدف تجدید میثاق با «رهبر شهید»، اعلام آمادگی برای خونخواهی، حمایت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و تجدید عهد با آرمانهای والای انقلاب اسلامی انجام میشود.
عیوضلو خاطرنشان کرد: مردم ولایتمدار ارومیه همواره در صحنههای مختلف انقلاب حضوری پرشور داشتهاند و این بار نیز با حضور گسترده خود، بار دیگر وفاداری خود به آرمانهای انقلاب و شهدا را به نمایش خواهند گذاشت.
اعزام ۲۰ اتوبوس از دانشگاههای آذربایجانغربی به مراسم تشییع رهبر شهید
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه گفت: ۲۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاههای آذربایجان غربی به مراسم تشییع رهبر شهید از استان در نظر گرفته شده است.
حبیب شیرزاد، با اشاره به برنامهریزی دانشگاههای استان برای حضور گسترده دانشگاهیان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: مجموعهای از برنامههای فرهنگی، تمهیدات اجرایی و رفاهی برای تسهیل حضور دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاهها در این مراسم پیشبینی شده است.
وی افزود: بر اساس هماهنگیهای انجامشده، ۲۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام دانشگاهیان دانشگاههای آذربایجان غربی اختصاصیافته که از این تعداد، ۵ دستگاه متعلق به دانشگاه ارومیه است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه ادامه داد: باتوجهبه استقبال دانشجویان بینالمللی برای حضور در این مراسم، یک دستگاه اتوبوس نیز بهصورت اختصاصی برای اعزام این دانشجویان در نظر گرفته شده است.
شیرزاد درباره زمان اعزام نیز گفت: اعزام دانشگاهیان روز یکشنبه (۱۴ تیر) انجام میشود و این سفر بهصورت یکروزه برنامهریزی شده است؛ بهطوریکه شرکتکنندگان پس از پایان مراسم، روز دوشنبه به استان باز خواهند گشت.
وی با بیان اینکه حضور گسترده دانشگاهیان در این آیین، پاسخی به تلاش دشمنان برای ایجاد یأس و تفرقه در جامعه است، گفت: رهبر شهید با مجاهدت، ایستادگی و خدمت صادقانه، سرمایهای ماندگار برای کشور و جهان اسلام به شمار میرود و بیتردید حضور پرشور مردم و دانشگاهیان در مراسم تشییع، نشاندهنده تداوم راه، آرمانها و وفاداری به مسیر این شهید خواهد بود.
تشییع میلیونی امام شهید گواه عشق به رهبری است
رئیس انجمن آشوریان ارومیه اظهار کرد: ملت ایران در جنگ اخیر نشان داد که تاآخریننفس وفادار به امام شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند و از این اتفاق بزرگ و حماسی جهان شگفتزده شده است.
وی با دعوت از ملت ایران برای تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: این حماسه نشان خواهد داد وحدت ملت ایران مانعی محکم در برابر تهدیدات و نقشههای تفرقهانگیز دشمنان است.
اللهوردی ادامه داد: دشمن با تحلیلهای نادرست اذعان میکرد هیچگونه پیوندی بین ملت و نظام و رهبر شهید وجود ندارد اما جنگ اخیر واهی بودن این تصور را ثابت کرد؛ ما باور داریم که تشییع میلیونی امام شهید بار دیگر عشق مردم ایران به امام خامنهای را به اثبات خواهد رساند.
اللهوردی با بیان اینکه، ملت ایران در طول تاریخ و در مقاطع حساس و سرنوشتساز، علیرغم سلائق و دیدگاههای خاص همواره در مسائل مهم همبستگی ملی خود را به نمایش گذاشتهاند و این بار نیز در تشیع رهبر شهید، صحنه مثالزدنی دیگری خلق خواهند کرد.
وی مردم را سرمایه اصلی کشور دانست و گفت: مردم با هوشیاری تمامی در تمامی برهههای خاص و تا پای جان از کشور و آرمانهای مقدس خود دفاع کردند.
الله وردی اندیشههای بلند و هدایت داهیانه رهبر شهید را عاملی برای مقاومت ایران در برابر دشمنان تا دندان مسلح عنوان کرد و ادامه داد: مردم نیز با حضور ارزشمند خود راه رهبر انقلاب را ادامه میدهند.
رئیس انجمن آشوریان ارومیه با بیان اینکه دشمنان همواره بر اختلافات قومی دامن زده و سعی کردهاند از این طریق میان ملت ایران اختلاف ایجاد کنند، افزود: امروز ملت ایران متحدتر از هر زمان دیگری باید راه امام شهید را ادامه دهد.
طبق اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (اعلیاللهمقامهالشریف)، مراسم وداع، تشیع و تدفین در روزهای ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ در مصلای امام خمینی تهران، تهران، قم و مشهد خواهد بود.
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