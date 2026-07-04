در وداع با معمار پیشرفت؛ بازخوانی نقشه راهی که برای نخبگان ترسیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، توجه به نخبگان و استعدادهای برتر علمی، در سالهای گذشته همواره یکی از محورهای ثابت و جدی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب بوده است. در این نگاه، پیشرفت کشور بدون تکیه بر سرمایه انسانیِ خلاق، جوان و مسئلهفهم ممکن نیست و آینده ایران، بیش از هر چیز، به توان علمی و فکری نسل نخبه گره خورده است. بر همین اساس، حمایت از نخبگان هیچگاه صرفاً در حد تشویقهای نمادین یا تقدیرهای مناسبتی باقی نماند، بلکه به مطالبهای راهبردی در مسیر پیشرفت کشور تبدیل شد؛ مطالبهای که بهتدریج در سیاستگذاریهای کلان علمی و فناوری کشور نیز بازتاب پیدا کرد. در بسیاری از دیدارهای سالهای اخیر، ایشان نخبگان را بخشی از ظرفیت راهبردی کشور برای عبور از چالشهای بزرگ اقتصادی، صنعتی، فناورانه و حتی مدیریتی دانستهاند. از این منظر، نخبه تنها یک فرد ممتاز علمی نیست، بلکه عنصری اثرگذار در ساخت آینده کشور و تقویت اقتدار ملی محسوب میشود.
تاسیس بنیاد ملی نخبگان با تاکیدات رهبر شهید
تشکیل «بنیاد ملی نخبگان» نیز در امتداد همین نگاه و بر پایه تأکیدات رهبر شهید شکل گرفت؛ نهادی که با هدف شناسایی، حمایت و بهکارگیری ظرفیت نخبگان برای حل مسائل کشور تأسیس شد تا میان استعدادهای برتر و نیازهای واقعی ایران پیوندی مؤثر برقرار کند. تأکید رهبر شهید بر ضرورت استفاده صحیح از ظرفیت علمی نخبگان، رفع موانع تولید دانش، تقویت جنبش نرمافزاری و فراهمکردن بستر نقشآفرینی علمی جوانان، زمینه شکلگیری این مجموعه را فراهم کرد؛ مجموعهای که قرار بود علم را از فضای صرفاً آموزشی خارج کرده و به موتور محرک پیشرفت ملی تبدیل کند.
در همین چارچوب، دیدارهای مستمر رهبر شهید با نخبگان و استعدادهای برتر علمی، طی یک دهه اخیر به یکی از مهمترین دیدارهای سالانه تبدیل شد. استمرار این جلسات، نوع موضوعات مطرحشده و دقت ایشان در پیگیری مسائل علمی و فناورانه کشور، نشان میدهد که مسئله نخبگان در نگاه رهبر شهید صرفاً یک موضوع دانشگاهی نیست، بلکه بخشی از نقشه کلان پیشرفت و اقتدار ایران محسوب میشود. مرور این دیدارها نشان میدهد که اگرچه محورهای متنوعی در سخنان ایشان مطرح شده، اما همه آنها در نهایت به یک هدف کلان بازمیگردد و آن تبدیل ظرفیت علمی کشور به قدرت واقعی و اثرگذار در عرصههای مختلف بوده است.
نخبه صرفاً تولیدکننده مقاله یا صاحب رتبه علمی نیست
یکی از مهمترین محورهایی که در سالهای اخیر در دیدار با نخبگان مورد تأکید قرار گرفته، جهتدهی علم به سمت حل مسائل کشور است. رهبر شهید بارها بر این نکته تأکید کردهاند که ارزش واقعی علم زمانی آشکار میشود که بتواند در میدان عمل، گرهی از مشکلات کشور باز کند. از این منظر، نخبه صرفاً تولیدکننده مقاله یا صاحب رتبه علمی نیست؛ بلکه فردی است که توانایی تبدیل دانش به راهحل را دارد.
این تأکید در سالهای اخیر بیش از گذشته پررنگ شده است. در حالی که در دهههای گذشته، افزایش تولیدات علمی و رشد شتاب علمی کشور یکی از دغدغههای اصلی بود، در سالهای اخیر مسئله «کارآمدی علم» و اثرگذاری آن در زندگی مردم، به محور اصلی تبدیل شده است. به همین دلیل، رهبر شهید بارها نسبت به غلبه نگاه آماری و صرفاً کمی در حوزه علم هشدار داده و تأکید کردهاند که پیشرفت علمی باید در خدمت حل مسائل واقعی کشور قرار گیرد.
«مسئلهمحوری» یکی از کلیدواژههای اصلی در بیانات رهبر شهید
در همین چارچوب، بر پیوند میان دانشگاه، پژوهش، صنعت و نیازهای واقعی جامعه تأکید شده و از نخبگان خواسته شد که ظرفیت علمی خود را در مسیر حل مسائل اقتصادی، صنعتی، زیستمحیطی، پزشکی و فناوری کشور به کار بگیرند. در سالهای اخیر، «مسئلهمحوری» به یکی از کلیدواژههای اصلی در بیانات رهبر شهید مربوط به نخبگان تبدیل شده است؛ رویکردی که تلاش دارد فعالیت علمی را از فضای صرفاً نظری و آماری خارج کند و آن را به عنصر اثرگذار در پیشرفت کشور تبدیل سازد.
نخبگان باید به طراحان فناوریهای راهبردی تبدیل شوند
با گسترش بحث اقتصاد دانشبنیان در کشور، نقش نخبگان در این حوزه نیز پررنگتر مورد توجه قرار گرفت. رهبر شهید در دیدارهای متعدد، نخبگان را از مهمترین پیشرانهای اقتصاد آینده ایران معرفی کردهاند و بر این باور تأکید داشتهاند که اقتصاد کشور باید بیش از گذشته بر پایه علم، فناوری و نوآوری استوار شود. در این نگاه، شرکتهای دانشبنیان، هستههای فناور و مجموعههای نوآور، صرفاً بنگاههای اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از مسیر استقلال و اقتدار کشور به شمار میروند. به همین دلیل، در سالهای اخیر بارها بر ضرورت حمایت از جوانان نخبه، کاهش موانع اداری، تسهیل مسیر فعالیتهای فناورانه و تبدیل ایدههای علمی به محصول و ثروت ملی تأکید شده است.
رهبر شهید در دیدارهای مختلف، اقتصاد متکی به نفت و منابع خام را اقتصادی آسیبپذیر توصیف کرده و در مقابل، اقتصاد دانشبنیان را مسیری پایدار برای رشد کشور دانستهاند. در چنین نگاهی، نخبگان تنها پژوهشگر یا استاد دانشگاه نیستند، بلکه میتوانند به کارآفرینان و طراحان فناوریهای راهبردی تبدیل شوند؛ افرادی که قادرند از مسیر علم، فرصتهای جدید اقتصادی ایجاد کنند.
دغدغه رهبر شهید درباره حفظ سرمایه انسانی در کشور و مقابله با مهاجرت نخبگان
یکی دیگر از دغدغههای مهم مطرحشده در دیدارهای سالهای اخیر با نخبگان، مسئله مهاجرت نخبگان و حفظ سرمایه انسانی کشور بوده است. رهبر شهید ضمن طبیعی دانستن ارتباطات علمی و حضور نخبگان در مجامع علمی جهان، همواره بر این نکته تأکید کردهاند که کشور باید شرایطی فراهم کند که نخبه، آینده خود را در ایران قابل تحقق ببیند. در این چارچوب، بارها بر لزوم تکریم نخبگان، فراهمکردن بستر فعالیت مؤثر، اعتماد به جوانان و ایجاد امید در فضای علمی کشور تأکید شده است.
ایشان همچنین فضای یأس و ناامیدی را از مهمترین آسیبهای حرکت علمی دانسته و بر ضرورت تقویت روحیه امید، اعتمادبهنفس و نگاه آیندهساز در میان جوانان نخبه تأکید کردهاند.در سالهای اخیر، با افزایش بحث مهاجرت نخبگان، این موضوع در بیانات رهبر شهید نیز حساسیت بیشتری پیدا کرده است. ایشان بارها از مسئولان خواستهاند که موانع اداری، مشکلات معیشتی و محدودیتهای پیش روی جوانان نخبه را کاهش دهند و شرایطی فراهم کنند که استعدادهای برتر بتوانند در داخل کشور اثرگذار باشند.
تاکید رهبر شهید بر دستیابی ایران به فناوریهای پیچیده
در سالهای اخیر، مفهوم «مرجعیت علمی» جایگاه ویژهای در بیانات رهبر شهید در دیدار با نخبگان پیدا کرده است. ایشان بارها تأکید کردهاند که ایران نباید تنها مصرفکننده علم یا دنبالهرو مراکز علمی جهان باشد، بلکه باید در برخی حوزههای راهبردی به جایگاهی برسد که دیگران برای علم و فناوری به آن مراجعه کنند.
بر همین اساس، عبور از مرزهای دانش، دستیابی به فناوریهای پیشرفته، تقویت پژوهشهای راهبردی و حضور مؤثر در عرصههای نوین علمی، از جمله موضوعاتی بوده که بهطور مستمر در دیدار با نخبگان مورد توجه قرار گرفته است. در این نگاه، پیشرفت علمی صرفاً به معنای افزایش آمار علمی نیست، بلکه باید به اقتدار، استقلال و توان حل مسئله کشور منجر شود.
رهبر شهید در سالهای مختلف، دستیابی ایران به فناوریهای پیچیده در حوزههایی مانند نانو، زیستفناوری، صنایع دفاعی، هستهای و پزشکی را نمونهای از توانایی کشور برای عبور از مرزهای دانش دانستهاند. از نگاه ایشان، این مسیر باید ادامه پیدا کند تا ایران بتواند در برخی حوزههای کلیدی به مرجع علمی تبدیل شود.
نقشآفرینی نخبگان در حکمرانی؛ دعوت رهبر شهید به مشارکت در ساختار قدرت
رهبر شهید در سالهای اخیر بارها از نخبگان خواستهاند که نقش خود را محدود به فعالیتهای صرفاً دانشگاهی نکنند و در عرصههای مدیریتی، تصمیمسازی و اصلاح ساختارهای کشور نیز حضور فعال داشته باشند. از نگاه ایشان، کشور برای عبور از چالشهای پیچیده امروز، نیازمند ایدههای نو، نگاه علمی و روحیه تحولخواهی است؛ ویژگیهایی که در جامعه نخبگانی وجود دارد.
بر همین اساس، در دیدارهای مختلف بر اهمیت نقد منطقی، ارائه راهحل، احساس مسئولیت اجتماعی و مشارکت فعال نخبگان در حل مسائل کشور تأکید شده است. این نگاه، جایگاه نخبه را از یک عنصر صرفاً علمی، به یک کنشگر مؤثر در آیندهسازی کشور ارتقا میدهد. در سالهای اخیر، تأکید بر «حکمرانی علمی» نیز در سخنان رهبر شهید بیشتر دیده میشود؛ به این معنا که تصمیمگیریها و سیاستگذاریها باید بیش از گذشته بر پایه دانش، تجربه و نگاه کارشناسی شکل گیرد. از همین رو، نخبگان به مشارکت فعال در فرآیندهای مدیریتی و ارائه راهکار برای اصلاح ساختارها دعوت شدهاند.
آینده ای که به میدان داری نخبگان جوان وابسته است
مرور دیدارها و بیانات رهبر شهید در یک دهه اخیر نشان میدهد که مسئله نخبگان، در نگاه ایشان موضوعی عمیق، راهبردی و آیندهساز است. تأکید مستمر بر مسئلهمحوری علم، اقتصاد دانشبنیان، مرجعیت علمی، امیدآفرینی، حفظ نخبگان و نقشآفرینی آنان در حل مسائل کشور، نشان میدهد که از نگاه رهبر شهید، آینده ایران بیش از هر زمان دیگری به میدانداری نسل نخبه و جوان وابسته است؛ نسلی که باید علم را به قدرت، پیشرفت و گرهگشایی برای کشور تبدیل کند.
مسیر ترسیمشده در این دیدگاه، از «تولید علم» فراتر رفته و به سمت «کارآمدسازی علم برای پیشرفت و اقتدار ملی» حرکت کرده است؛ مسیری که در آن، نخبگان نهفقط سرمایه علمی کشور، بلکه یکی از اصلیترین بازیگران آینده ایران به شمار میروند.
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