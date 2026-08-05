به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رحمانی، مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران، با تشریح آخرین وضعیت اعزام زائران اربعین حسینی از پایانههای مسافربری پایتخت، اظهار کرد: پایانههای مسافربری شهر تهران بهعنوان عمود صفر سفرهای زمینی اربعین، از نخستین روز آغاز اعزامها، میزبان زائران حسینی بودهاند.
وی با بیان اینکه پایانههای مسافربری تهران یکی از اصلیترین مسیرهای زمینی حرکت زائران بهسوی مرزهای غربی کشور محسوب میشوند، افزود: تمامی ظرفیتهای ناوگان حملونقل عمومی، امکانات خدماتی و زیرساختهای پایانهای برای تسهیل سفر زائران و ارتقای کیفیت خدمترسانی بهکار گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران ادامه داد: در بازه زمانی ۲۷ تیرماه الی ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵، حدود ۱۳۰ هزار مسافر از طریق پایانههای مسافربری شهر تهران با بیش از ۶ میلیون سرویس به مقاصد مرزهای غربی کشور اعزام شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش مسافر داشته است.
رحمانی با اشاره به افزایش حجم سفرها در روزهای منتهی به اربعین حسینی گفت: تنها در روزهای ۷ و ۸ مردادماه(۱۴و۱۵ صفر)، حدود ۲۸ هزار زائر به مقاصد مرزی اعزام شدند که در این میان، مرز مهران بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.
وی افزود: پایانه مسافربری غرب با بیش از ۷۲ هزار مسافر، بیشترین سهم را در اعزام زائران به خود اختصاص داده است. پس از آن، پایانه مسافربری جنوب با حدود ۵۲ هزار مسافر، پایانه بیهقی با حدود ۳ هزار مسافر و پردیس مسافربری شرق با بیش از ۱۵۰۰ مسافر، بهترتیب در جایگاههای دوم تا چهارم اعزام زائران اباعبدالله الحسین(ع) به مقاصد غربی کشور قرار گرفتهاند.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران با اشاره به الگوی تقاضای سفر زائران اظهار کرد: بیشترین میزان تقاضا مربوط به سفر به مرز مهران بوده و کمترین تقاضا نیز به مقاصد شلمچه و چذابه اختصاص داشته است.
رحمانی در ادامه با تشریح اقدامات انجامشده برای ارتقای کیفیت خدمترسانی به زائران حسینی بیان کرد: از ماهها پیش، برنامهریزی برای بهبود زیرساختهای رفاهی، رسیدگی به مساجد پایانهها، ارتقای امکانات خدماتی و آمادهسازی فضاهای مورد نیاز زائران در دستور کار قرار گرفت تا مسافران در مسیر عزیمت به کنگره عظیم اربعین، از خدمات مناسبتری برخوردار شوند.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران در پایان با اشاره به برنامههای فرهنگی اجراشده در ایام اربعین حسینی، خاطرنشان کرد: با همکاری اداره کل راهداری استان تهران، شرکتها و تعاونیهای اتوبوسرانی و سواری کرایه، مجموعهای از برنامهها و اقدامات فرهنگی در سطح پایانههای مسافربری پایتخت اجرا شد تا فضای معنوی و خدماتی متناسب با ایام اربعین حسینی برای زائران فراهم شود.
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