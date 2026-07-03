آماده سازی ۵۰۰ هزار لیتر سرُم برای مراسم تشییع رهبر شهید

جعفر میعادفر، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای مقابله با گرمازدگی در مراسم تشییع، اظهار کرد: نخستین موضوع در پیشگیری از گرمازدگی، مراقبت خود مردم از سلامتشان است و شرکتکنندگان باید توصیههای بهداشتی را جدی بگیرند.
وی افزود: سالمندان و افرادی که بیماریهای زمینهای دارند، بهتر است در ساعات خنکتر روز، یعنی صبح یا عصر، در مراسم وداع و تشییع حضور پیدا کنند تا کمتر در معرض گرمای هوا قرار بگیرند.
رئیس سازمان اورژانس کشور با توصیه به همراه داشتن آب آشامیدنی، گفت: مردم باید مایعات کافی همراه داشته باشند و در طول حضور در مراسم به اندازه کافی آب بنوشند. همچنین با توجه به استفاده از لباس مشکی، توصیه میشود بانوان و آقایان از کلاه، چفیه یا هر نوع پوشش مناسب برای محافظت از سر در برابر تابش مستقیم آفتاب استفاده کنند.
میعادفر با اشاره به اقدامات تخصصی حوزه سلامت اظهار کرد: برای پوشش درمانی مراسم در تهران، حدود ۵۰۰ هزار لیتر سرم در نقاط مختلف مصلی پیشبینی و آماده شده است. همچنین اتاقهای سرد در محل مراسم آماده شده تا افرادی که دچار گرمازدگی میشوند، چند دقیقهای در این فضاها استراحت کنند و پس از بهبود شرایط جسمی، در صورت تمایل به مراسم بازگردند.
وی با تأکید بر مراقبت از کودکان افزود: خانوادهها در صورت همراه داشتن فرزندان، مراقبت بیشتری از آنها داشته باشند و از حضور در نقاط پرتراکم و محلهای ازدحام خودداری کنند.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: توصیه ما این است که مردم از توقف طولانی در محلهایی که جمعیت به صورت ایستا تجمع کرده است، پرهیز کنند و برای کنجکاوی به سمت این نقاط نروند. بهتر است در حاشیه مسیرها قرار بگیرند تا بهویژه کودکان و بانوان که آسیبپذیرتر هستند، با مشکلی مواجه نشوند.
میعادفر افزود: با رعایت توصیههای ساده از سوی مردم و تمهیدات گسترده حوزه سلامت، امیدواریم مراسم تشییع با سلامت و ایمنی کامل برگزار شود.
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