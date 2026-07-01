به گزارش خبرنگار مهر، مریم ملکی صادقی ظهر چهارشنبه در آیین بهرهبرداری از فاز سوم پروژه آبرسانی مجتمع «کرکر»، با خوشامدگویی به مسئولان استانی، شهرستانی و مردم حاضر در مراسم، اظهار کرد: حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در این آیین، نمادی از انسجام، همدلی و اراده مشترک برای پیشبرد روند توسعه و آبادانی شهرستان سلسله است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ اخیر، فرماندهان، دانشمندان و مدافعان امنیت کشور و تسلیت به مناسبت آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: خون مطهر شهیدان، پشتوانه عزت، اقتدار و امنیت ایران اسلامی است و ملت ایران با پیروی از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، راه پرافتخار آنان را با استقامت و صلابت ادامه خواهد داد.
نقش سپاه و بسیج سازندگی در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی
فرماندار سلسله با تأکید بر اینکه امروز فرهنگ ایثار و روحیه خدمترسانی در کنار یکدیگر تجلی یافتهاند، افزود: دستاوردهایی که امروز در حوزه خدمت به مردم شاهد آن هستیم، نتیجه همافزایی مدیریت جهادی، مشارکت مردمی و تلاشهای مخلصانه دستگاههای اجرایی است. بدون وحدت، همکاری و استفاده از ظرفیت همه نهادهای انقلابی و اجرایی، دستیابی به توسعه پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
ملکی صادقی افتتاح این پروژه را فراتر از یک اقدام عمرانی دانست و تصریح کرد: بهرهبرداری از این طرح، تنها به معنای تأمین آب شرب نیست، بلکه گامی مؤثر در افزایش امید، حفظ کرامت مردم، ارتقای کیفیت زندگی و تحقق عدالت در مناطق کمتر برخوردار به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش سپاه و بسیج سازندگی در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی اظهار داشت: سپاه تنها یک مجموعه نظامی نیست، بلکه نهادی اثرگذار در عرصه امیدآفرینی، خدمترسانی و محرومیتزدایی است که با حضور میدانی خود، نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی مردم ایفا کرده است.
پروژه آبرسانی «کهمان» تکمیل شود
فرماندار سلسله از سردار نعمتالله باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، به دلیل نگاه راهبردی و پیگیریهای مستمر در اجرای این پروژه قدردانی کرد و گفت: پس از طرح موضوع با ایشان، در کمتر از یک ماه مقدمات تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه فراهم شد که نشاندهنده عزم جدی مجموعه سپاه در خدمت به مردم است.
ملکی صادقی همچنین از تلاشهای سرگرد پاسدار سید سجاد خلفوند، مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع)، مدیران شرکت آبوفاضلاب، سرهنگ عبدالرحمن فرجاللهی، شهاب ملکی و سایر دستاندرکاران اجرای این پروژه قدردانی کرد و افزود: همراهی و تلاش این مجموعه، نقش تعیینکنندهای در به سرانجام رسیدن این طرح داشته است.
وی با تأکید بر اینکه سپاه همواره در کنار دولت، نقش مؤثری در اجرای برنامههای محرومیتزدایی و تحقق عدالت اجتماعی در شهرستان سلسله ایفا کرده است، تصریح کرد: هر زمان که ظرفیت سپاه، دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم در کنار یکدیگر قرار گرفته، روند اجرای پروژههای عمرانی با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری پیش رفته است.
فرماندار سلسله با اشاره بهضرورت تکمیل پروژه آبرسانی منطقه «کوثر کهمان»، از فرمانده سپاه استان خواست با همان روحیه جهادی، روند اجرای این طرح و فازهای بعدی آن را تسریع کند تا مردم این منطقه نیز در آیندهای نزدیک از آب شرب پایدار و خدمات مناسب بهرهمند شوند.
ملکی صادقی، ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری سپاه، بسیج سازندگی، دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم، روند توسعه زیرساختها، محرومیتزدایی و تحقق عدالت اجتماعی در این شهرستان با شتاب بیشتری دنبال شود.
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