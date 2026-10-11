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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

۳۵ میلیارد تومان برای بهسازی راه‌های روستایی ملارد اختصاص یافت

۳۵ میلیارد تومان برای بهسازی راه‌های روستایی ملارد اختصاص یافت

ملارد- فرماندار ملارد از بهسازی و آسفالت ۳۰ کیلومتر از راه‌های روستایی این شهرستان با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان خبر داد و اعلام کرد ۲۰ کیلومتر دیگر نیز تا پایان سال اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از بهسازی و آسفالت ۳۰ کیلومتر از راه‌های روستایی این شهرستان با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان خبر داد.

فرماندار ملارد اظهار کرد: از مجموع مسیرهای بهسازی‌شده و آسفالت‌شده، ۱۵ کیلومتر در سال گذشته و ۱۵ کیلومتر در سال جاری اجرا شده است.

وی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده میان شهرداری ملارد و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بهسازی و آسفالت ۲۰ کیلومتر دیگر از راه‌های روستایی شهرستان نیز تا پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد.

تقوی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، مجموع راه‌های روستایی بهسازی‌شده و آسفالت‌شده شهرستان ملارد به ۵۰ کیلومتر خواهد رسید.

کد مطلب 6974666

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