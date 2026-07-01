به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، در پی وقوع آتش‌ سوزی در یک مجتمع آپارتمانی در شهر آنتورپ واقع در کشور بلژیک، چندین نفر کشته و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.

پلیس اعلام کرد که اداره آتش‌ نشانی محلی ساعت ۹:۵۳ صبح (۷:۵۳ به وقت بین المللی) امروز چهارشنبه تماسی مبنی بر «آتش‌ سوزی شدید» در طبقه هشتم این مجتمع آپارتمانی ۱۰ طبقه در منطقه لینکرواور در شرق آنتورپ دریافت کرد.

چندین گروه آتش‌نشانی به همراه آمبولانس‌ها و تیم‌های اورژانس به این ساختمان که بیش از ۲۰۰ نفر در آن زندگی می‌کنند، اعزام شدند.

پلیس اعلام کرد که آتش‌نشانان به دلیل وسعت و شدت آتش، در شرایط دشواری در حال مبارزه با آن هستند.

به گزارش روزنامه بروکسل تایمز، ماری د کلرک، سخنگوی منطقه آتش‌ نشانی آنتورپ در این خصوص گفت: این یک آتش‌ سوزی بسیار پیچیده با دید کم و دود غلیظ در داخل ساختمان است. این امر خاموش کردن آن را دشوارتر می‌کند.

صدها نفر از ساکنان منطقه به دلیل شدت آتش‌سوزی و خطر گسترش آن، مجبور به تخلیه و تخلیه فوری شدند.