مهلت ۱۳ روزه برای ثبت اطلاعات کالاهای پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با اشاره به اهمیت ایجاد کدینگ واحد در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی، گفت: این طرح با هدف ساماندهی زنجیره تأمین، ایجاد شناسه واحد برای کالاها و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای استقرار نسخه‌نویسی الکترونیک در این حوزه در حال اجرا است.

وی افزود: در فاز سوم این طرح، شرکت‌های مشمول باید اطلاعات کالاهای اعلام‌ شده را در سامانه ثبت تجهیزات پزشکی به نشانی register.imed.ir تکمیل و اصلاح کنند و مهلت انجام این اصلاحات تا پایان روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تعیین شده است.

علیزاده تأکید کرد: پس از پایان مهلت مقرر، شناسه کالا و کدینگ نسخه‌نویسی صادر خواهد شد و اطلاعات مؤثر در صدور شناسه کالا قابل اصلاح نخواهد بود؛ بنابراین شرکت‌ها باید در ثبت اطلاعاتی مانند شرکت سازنده، کشور سازنده، برند و مدل کالا دقت کافی داشته باشند.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: اطلاعات ثبت‌شده باید با کاتالوگ و برچسب کالا مطابقت داشته باشد و شرکت‌ها لازم است پیش از نهایی کردن اطلاعات، مستندات مربوط به کالا را به دقت بررسی کنند؛ در صورت نبود مستندات یا مغایرت اطلاعات، پرونده برای اصلاح عودت داده خواهد شد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد نظم و یکپارچگی در اطلاعات تجهیزات پزشکی، در ادامه برای فرآیندهایی مانند ثبت سفارش و سایر فرآیندهای قانونی مرتبط با زنجیره تأمین کالا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و کد و شرح نسخه‌نویسی نیز برای پرونده‌هایی که اصلاحات آنها به‌طور کامل انجام شده باشد، صادر می‌شود.

علیزاده خاطرنشان کرد: فاز سوم این طرح صرفاً شامل کالاهای اعلام‌شده در فهرست مربوطه است و سایر کالاها در مراحل بعدی و پس از آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم وارد این فرآیند خواهند شد.

وی گفت: با توجه به اهمیت طرح ارتقای نظام کدینگ تجهیزات پزشکی، اعطای سیاست‌های سالانه و همچنین اولویت‌های تخصیص ارز برای کالاهای مشمول این طرح و فازهای پیشین، منوط به تأیید نهایی اصلاحیه پرونده ثبت و تکمیل مشخصات فنی کالا از سوی شرکت‌ها خواهد بود.