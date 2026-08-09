والیبال ایران همچنان روی مدار گرانی؛ کسی پاسخگوی قراردادهای نجومی هست؟

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ برتر والیبال ایران از اواخر مهرماه و پس از پایان بازیهای آسیایی ناگویا آغاز میشود، اما بازار نقلوانتقالات این رقابتها حسابی داغ شده است. این در حالی است که عملکرد تیم ملی در لیگ ملتهای والیبال، تناسبی با ارقام نجومی قراردادهای امسال ندارد.
تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ تنها سه پیروزی به دست آورد، ۹ بار شکست خورد و در رده چهاردهم قرار گرفت. همچنین با سقوط به رتبه نوزدهم رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال، یکی از ضعیفترین جایگاههای سالهای اخیر خود را تجربه کرد. با وجود این نتایج، دستمزد برخی بازیکنان داخلی در بازار نقلوانتقالات با افزایش چندصددرصدی روبهرو شده است.
در شرایطی که رقم قرارداد بازیکنان در ورزش ایران طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته، والیبال نیز از این روند بینصیب نمانده است. بر اساس شنیدهها، یکی از بازیکنان والیبال برای حضور در فصل آینده رقابتهای لیگ برتر، قراردادی به ارزش حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان با باشگاه خود به امضا رسانده است؛ رقمی که برای بازار والیبال ایران قابل توجه به نظر میرسد.
نکته قابل توجه درباره این ارقام، مدت زمان برگزاری مسابقات لیگ برتر والیبال است. رقابتهای لیگ والیبال ایران معمولاً در بازهای حدود ۶ ماه برگزار میشود، در حالی که فصل رقابتهای فوتبال نزدیک به ۹ ماه ادامه دارد. به این ترتیب، پرداخت چنین مبالغی در مدت زمان کوتاهتر، توجه بیشتری را به سطح دستمزدهای والیبال جلب کرده است.
از سوی دیگر، مقایسه قرارداد بازیکنان داخلی با لژیونرهای والیبال ایران نیز نکات قابل توجهی دارد. بازیکنان ایرانی شاغل در لیگهای خارجی معمولاً قراردادهایی کمتر از ۱۰۰ هزار دلار دریافت میکنند که با احتساب نرخ تبدیل ارز، ارزش آن حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
حالا نگاهها به قهرمانی آسیا دوخته شده است؛ رقابتهایی که برای والیبال ایران تنها یک تورنمنت قارهای نیست و با توجه به نقش آن در مسیر انتخابی المپیک ۲۰۲۸، اهمیت ویژهای دارد. پس از عملکرد دور از انتظار تیم ملی در لیگ ملتها، حالا انتظار میرود ملیپوشان در این مسابقات چهره متفاوتی از خود نشان دهند و ناکامی اخیر را جبران کنند.
عملکرد تیم ملی در لیگ ملتها انتقادهای زیادی به همراه داشت و همین موضوع باعث شده قهرمانی آسیا برای شاگردان پیاتزا به فرصتی جدی برای بازگشت به مسیر موفقیت تبدیل شود. این بار دیگر بهانهای وجود ندارد؛ تیم ملی باید نشان دهد فاصله میان ظرفیت والیبال ایران و نتایج بهدستآمده در لیگ ملتها موقتی بوده است.
از سوی دیگر، با توجه به رشد قابل توجه دستمزدها در لیگ داخلی، طبیعی است که انتظار از ملیپوشان نیز افزایش پیدا کند. حالا نگاهها به ژاپن است تا مشخص شود تیم ملی ایران در نخستین آزمون مهم پس از لیگ ملتها چه عملکردی خواهد داشت و آیا میتواند با کسب عنوان قهرمانی علاوه بر جبران بخشی از ناکامی اخیر، نخستین گام برای حضور در المپیک لسآنجلس را نیز محکم بردارد.
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