شوک جدید به لیگ «نحیف» کشتی فرنگی/ یک تیم مهم از حضور انصراف داد!

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی قرار است از شهریورماه آغاز شود. کشتی ایران در مهر و آبان ماه روزهای شلوغی پیش رو دارد. مسابقات کشتی بازیهای آسیایی ناگویا از ۸ تا ۱۱ مهرماه برگزار میشود و امسال برخلاف دورههای گذشته، مسابقات کشتی بازیهای آسیایی ناگویا پیش از رقابتهای قهرمانی جهان برگزار خواهد شد و ملیپوشان کمتر از یک ماه بعد، از ۲ تا ۱۰ آبان باید در مسابقات جهانی به میدان بروند. قرعهکشی مسابقات لیگ کشتی هم در دهه دوم مردادماه برگزار خواهد شد.
با توجه به این شرایط مسابقات لیگ کشتی از شهریورماه آغاز میشود و کشتی گیران ملیپوش مسابقات بازیهای آسیایی ناگویا و همچنین جهانی بزرگسالان ۲۰۲۶ اجازه حضور در مسابقات لیگ را پیش از برگزاری مسابقات نخواهند داشت.
مسابقات لیگ کشتی آزاد در اوزان، ۵۲ تا ۵۷ – ۶۱ – ۶۵ – ۷۰ – ۷۴ – ۷۹ – ۸۶ – ۹۲ – ۹۷ – ۱۲۵ کیلوگرم برگزار خواهد شد و مسابقات لیگ کشتی فرنگی هم در اوزان ۵۰ تا ۵۵ – ۶۰ – ۶۳ – ۶۷ – ۷۲ – ۷۷ – ۸۲ – ۸۷ – ۹۷ – ۱۳۰ کیلو گرم برگزار خواهد شد.
بانک شهر که طی سالهای اخیر در لیگ برتر کشتی آزاد تیمداری کرده و همواره یکی از مدعیان قهرمانی بوده، امسال قصد داشت برای نخستین بار در رشته فرنگی نیز تیم روانه مسابقات کند. در همین راستا، محسن سوریان، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان، به عنوان سرمربی بانک شهر انتخاب شد و این تیم مذاکرات خود با چند کشتیگیر را برای حضور در لیگ آغاز کرد.
حضور بانک شهر میتوانست با افزایش رقابت میان تیمها، به بالا رفتن سطح قراردادهای کشتیگیران فرنگی نیز کمک کند؛ چرا که برخلاف لیگ آزاد، قراردادهای لیگ فرنگی در سال گذشته از یک میلیارد تومان فراتر نرفت. با این حال، بانک شهر روز گذشته در نامهای رسمی به سازمان لیگ فدراسیون کشتی اعلام کرد که به دلیل مسائل بودجهای در لیگ برتر کشتی فرنگی سال ۱۴۰۵ شرکت نخواهد کرد.
با انصراف بانک شهر، تاکنون حضور تیمهای استقلال تهران، دانشگاه آزاد اسلامی و سپاهان اصفهان در لیگ برتر کشتی فرنگی قطعی شده است. انتظار میرود در روزهای آینده تیمهای دیگری نیز به جمع مدعیان اضافه شوند. افزایش تعداد تیمهای حاضر، یکی از اهداف فدراسیون کشتی برای تقویت لیگ برتر بوده و به نظر میرسد این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد.
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