مراسم تشییع آقای شهید ایران، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی در جلسه ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب که امروز -چهارشنبه- با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و کمیته‌های ستاد در وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود بزرگ‌ترین اجتماع و مراسم بدرقه در تاریخ ایران، روز دوشنبه برگزار شود؛ بنابراین برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها باید در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی با قدردانی از دستگاه‌های اجرایی، افزود: از همه دستگاه‌هایی که تاکنون برای فراهم کردن مقدمات، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم تلاش کرده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی گفت: اقدامات پیش‌بینی‌شده در شش حوزه شامل امنیت، ایمنی و سلامت شرکت‌کنندگان، حمل‌ونقل، فرهنگی و اطلاع‌رسانی، خدمات عمومی و زیرساختی و همچنین حوزه بین‌الملل دسته‌بندی شده است.

مؤمنی درباره حوزه امنیت این مراسم اظهار کرد: روز شنبه جلسه شورای امنیت کشور به‌طور کامل به این موضوع اختصاص یافت و پس از بررسی‌های مفصل، مصوبات لازم ابلاغ شد. باید در سراسر کشور، از شهرهای بزرگ تا کوچک، مراقبت‌های لازم انجام شود تا با تدابیر اتخاذشده، مشکل خاصی پیش نیاید.

وی در خصوص ایمنی و سلامت شرکت‌کنندگان افزود: گزارش دستگاه‌های مسئول امیدوارکننده است، اما لازم است تیم‌های سیار به‌ویژه از سوی جمعیت هلال‌احمر و سازمان اورژانس در مسیرها مستقر شوند تا در صورت نیاز، امدادرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وزیر کشور با اشاره به حوزه فرهنگی و اطلاع‌رسانی گفت: در اطلاع‌رسانی باید از هرگونه اقدامی که زمینه سوءاستفاده رسانه‌ای دشمنان را فراهم کند، پرهیز شود.

وی تأکید کرد: رویکرد کلی دولت، تسهیل‌گری و پشتیبانی است و اجرای اصلی مراسم توسط مردم انجام می‌شود.

مؤمنی درباره حضور هیئت‌های خارجی نیز اظهار کرد: استقبال گسترده‌ای از سوی کشورهای مختلف صورت گرفته است. بر اساس گزارشی که وزیر امور خارجه در جلسه صبح امروز هیئت دولت ارائه کرد، تعداد مهمانان خارجی بیش از پیش‌بینی‌هاست و مقامات متعددی از کشورهای مختلف در این مراسم حضور خواهند داشت. در این حوزه نیز رعایت نظم و تشریفات ضروری است.

وی درخصوص حمل‌ونقل گفت: موضوع افزایش پروازها و تقویت حمل‌ونقل ریلی و زمینی در دولت مطرح شده و مقرر شده است از ظرفیت خودروهای بین‌شهری استاندارد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز برای انتقال زائران و شرکت‌کنندگان استفاده شود.

وزیر کشور افزود: دولت امروز تصمیم گرفت برای تسهیل بازگشت شرکت‌کنندگان در مراسم، روز سه‌شنبه را در استان تهران تعطیل اعلام کند.

وی درباره خدمات عمومی و زیرساختی اظهار کرد: آمادگی لازم در این حوزه وجود دارد و دستگاه‌ها باید متناسب با شرایط، تصمیم‌های لازم را اتخاذ کنند تا از ایجاد ازدحام در مسیرها جلوگیری شود.

مؤمنی با اشاره به مدیریت ترافیک گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام شده است و پیشنهاد می‌شود صداوسیما ارتباط زنده‌ای با اتاق وضعیت برقرار کند تا در صورت نیاز، تغییرات احتمالی به‌صورت لحظه‌ای اطلاع‌رسانی شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: همه دستگاه‌ها، رسانه‌ها و فعالان حوزه اطلاع‌رسانی باید در رفتار، گفتار و بیان خود دقت کنند و از هر اقدامی که به وحدت ملی لطمه بزند یا این مراسم را به مسائل سیاسی گره بزند، پرهیز کنند.

وزیر کشور گفت: پیش‌بینی من این است که این مراسم به نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل خواهد شد. بدون تردید این مراسم بزرگ‌ترین اجتماع در تاریخ ایران خواهد بود و در سطح جهان نیز کم‌نظیر است و می‌تواند موجب انسجام و وحدت بیشتر شود.

وی افزود: در جنگ رمضان، عوامل متعددی در موفقیت کشور نقش داشت، اما مهم‌ترین مؤلفه، حضور مردم و انسجام ملی بود. همه باید دست به دست هم دهیم تا این انسجام تقویت شود، زیرا این امر موجب ارتقای قدرت ملی و افزایش مؤلفه‌های نرم قدرت جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

بیش از ۴۰ کشور برای حضور در مراسم تشییع اعلام آمادگی کرده‌اند

علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر ستاد ملی مراسم وداع و تشییع نیز با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، امدادی، خدماتی، استانداری‌ها و شهرداری‌ها، اظهار کرد: از ابتدای برنامه‌ریزی‌ها با هدایت شورای عالی امنیت ملی و تأکیدات دولت، ستاد ملی برگزاری مراسم با محوریت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و با برگزاری جلسات مستمر، تمامی اقدامات و هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

وی تأکید کرد که هیچ عقب‌ماندگی در اجرای برنامه‌ها وجود ندارد و روند آماده‌سازی مراسم با سرعت و نظم مطلوب در حال انجام است.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به ابعاد بین‌المللی این مراسم افزود: با محوریت وزارت امور خارجه، تاکنون بیش از ۴۰ کشور حضور سران و مقامات خود را اعلام کرده‌اند. همچنین شخصیت‌های دینی، علما، اندیشمندان و نمایندگانی از بیش از ۹۰ کشور برای حضور در مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند و هماهنگی‌های لازم برای حضور مهمانان خارجی، گروه‌های مقاومت و زائران سایر کشورها در حال انجام است.

پورجمشیدیان با بیان اینکه امنیت، سلامت و رفاه مردم مهم‌ترین اولویت ستاد برگزاری است، گفت: در تهران، قم و خراسان رضوی جلسات متعدد امنیتی برگزار شده و همه سناریوهای احتمالی بررسی شده است.

وی افزود: قرارگاه‌های عملیاتی مأمور شده‌اند متناسب با شرایط، تصمیمات لازم را به‌صورت لحظه‌ای اتخاذ کنند تا مراسم با امنیت کامل، آرامش و در شأن نظام جمهوری اسلامی و شهدای گرانقدر برگزار شود.