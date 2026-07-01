به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر پورمحمدی از مدیران سابق تلویزیون در پیامی مردم و هنرمندان را به حضور در مراسم بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب دعوت کرد.
در متن این پیام آمده است:
«به نام خداوند بزرگ
هنرمندان، فیلمسازان و روایتگرایان عزیز
امروز جهان، شاهد بزرگترین اجتماع تاریخی و باشکوه مردم بزرگ، وفادار و قدرشناس ایران است.
اکنون در مراسم وداع و تشییع مهمترین و بزرگترین رهبر جهان با حضور عظیم و میلیونی ایرانیان، صحنههای بینظیری خلق خواهد شد که ثبت و ضبط آن برای آیندگان و تاریخ، ماندگار و جذاب خواهد بود.
ملت فرهیخته ایران میدانند که تاریخ، تنها با تصاویر رسمی نوشته نمیشود بلکه با مجموعهای از نگاههای متنوع و قابهایی با سلیقههای گوناگون کاملتر میشود.
من از شما دعوت نمیکنم که تماشاگر بزرگترین صحنه حضور هموطنان خود باشید.
شما میتوانید شاهد باشید.
دوربین شما، قلم شما و هنر شما میتواند شاهد و روایتگر این حماسه بزرگ حضور باشد.
می دانیم که رهبر عظیمالشأن شهید مـا ایرانیترین، عـزیـزترین، عـالـمترین، بـا ایمانترین، شجـاعترین، هنرمنـدترین، مهـربانترین، پُـرکـارترین، پـاکتـرین، منظمترین، عادلترین، سادهزیستترین، خانوادهدوستترین، اصل و نسبدارترین، تأثیرگذارترین، خوشتیپترین و کتابخوانترین و ... رهبر تاریخ جهان بود.
اکنون صمیمانه از شما عزیزان درخواست میکنم عاشقانه به میدان و خیابان بیایید و بدانید که رهبر عزیز و شهید ما عاشق همه مردم بود و همیشه برای پیروزی و بهروزی همه مردم دعا میکرد.
عاشقانه بیایید و به اقیانوس انسان های عاشق و دلسوخته بپیوندید و روایتگر غم و اندوه باشکوه آنها باشید.»
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