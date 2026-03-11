۶۱۰ مدرسه مشهد آماده اسکان زائران و عاشقان رهبر شهید انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اسدی روز چهارشنبه در دهمین جلسه اتاق وضعیت آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با اشاره به آمادگی کامل آموزش و پرورش استان برای میزبانی از مراسم تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، شاهد سفر حدود ۱۰ میلیون عاشق و دلداده به شهر مشهد مقدس خواهیم بود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: آموزش و پرورش خراسان رضوی به عنوان یکی از دستگاههای اجرایی پیشران استان، با تمام توان و امکانات در این زمینه پای کار آمده است.
وی با بیان این که ۶۱۰ مدرسه در مشهد که برای اسکان زایران در نظر گرفته شده، مجهز به تجهیزات گرمایشی، بهداشتی و پشتیبانی مناسب هستند افزود: علاوه بر این، تلاشهای شبانهروزی برای تجهیز و آمادهسازی مدارس بیشتری در جریان است تا بتوانیم میزبانی شایستهای از عاشقان رهبر شهید انقلاب داشته باشیم.
اسدی افزود: علاوه بر مدارس، اماکن ورزشی، دارالقرآنها و کانونهای فرهنگی وابسته به آموزش و پرورش نیز در حال آمادهسازی هستند تا ظرفیت پذیرش مسافران به حداکثر برسد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: لازم به ذکر است تمامی خدمات ارائهشده توسط آموزش و پرورش خراسان رضوی در ایام تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب، کاملا رایگان خواهد بود و دریافت هرگونه وجه بابت اسکان مسافران ممنوع است چرا که افتخار میزبانی از یاران امام شهیدان، بزرگترین سرمایه معنوی برای ماست.
وی با تاکید بر رسالت تعلیم و تربیت در شرایط حساس کنونی گفت: حوزه آموزش و پرورش باید نسبت به مسائل روز جامعه و تحولات کلان همواره حساس و هوشیار باشد.
اسدی ادامه داد: در این برهه زمانی که نیازمند ایجاد همافزایی ملی هستیم، حضور مقتدرانه و آگاهانه فرهنگیان و دانشآموزان در صحنههای انقلاب به خصوص راهپیمایی پیش رو، یک ضرورت اجتنابناپذیر و واجب عینی است. تاریخ نشان داده است که همین حضورهای پرشور، توطئههای دشمنان را خنثی و آنان را در مأیوسترین وضعیت قرار داده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اهمیت روز قدس، عنوان کرد: راهپیمایی روز قدس امسال باید با شکوهی بیسابقهتر و حضوری گستردهتر از همیشه برگزار شود. تمامی امکانات و ظرفیتهای خود را به کار خواهیم گرفت تا هرچه باشکوهتر در این عرصه حاضر شویم؛ زیرا این حضور، فرصتی است تا دشمن تا دندان مسلح را بیش از پیش ناامید و پشیمان از کردار خود سازیم.
