۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

۶۱۰ مدرسه مشهد آماده اسکان زائران و عاشقان رهبر شهید انقلاب است

مشهد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: هم اینک ۶۱۰ مدرسه در سطح شهر مشهد آمادگی کامل برای اسکان زائران در زمان تشییع پیکر رهبر شهید را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اسدی روز چهارشنبه در دهمین جلسه اتاق وضعیت آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با اشاره به آمادگی کامل آموزش و پرورش استان برای میزبانی از مراسم تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، شاهد سفر حدود ۱۰ میلیون عاشق و دلداده به شهر مشهد مقدس خواهیم بود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: آموزش و پرورش خراسان رضوی به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی پیشران استان، با تمام توان و امکانات در این زمینه پای کار آمده است.

وی با بیان این که ۶۱۰ مدرسه در مشهد که برای اسکان زایران در نظر گرفته شده، مجهز به تجهیزات گرمایشی، بهداشتی و پشتیبانی مناسب هستند افزود: علاوه بر این، تلاش‌های شبانه‌روزی برای تجهیز و آماده‌سازی مدارس بیشتری در جریان است تا بتوانیم میزبانی شایسته‌ای از عاشقان رهبر شهید انقلاب داشته باشیم.

اسدی افزود: علاوه بر مدارس، اماکن ورزشی، دارالقرآن‌ها و کانون‌های فرهنگی وابسته به آموزش و پرورش نیز در حال آماده‌سازی هستند تا ظرفیت پذیرش مسافران به حداکثر برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: لازم به ذکر است تمامی خدمات ارائه‌شده توسط آموزش و پرورش خراسان رضوی در ایام تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب، کاملا رایگان خواهد بود و دریافت هرگونه وجه بابت اسکان مسافران ممنوع است چرا که افتخار میزبانی از یاران امام شهیدان، بزرگترین سرمایه معنوی برای ماست.

وی با تاکید بر رسالت تعلیم و تربیت در شرایط حساس کنونی گفت: حوزه آموزش و پرورش باید نسبت به مسائل روز جامعه و تحولات کلان همواره حساس و هوشیار باشد.

اسدی ادامه داد: در این برهه زمانی که نیازمند ایجاد هم‌افزایی ملی هستیم، حضور مقتدرانه و آگاهانه فرهنگیان و دانش‌آموزان در صحنه‌های انقلاب به خصوص راهپیمایی پیش رو، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و واجب عینی است. تاریخ نشان داده است که همین حضورهای پرشور، توطئه‌های دشمنان را خنثی و آنان را در مأیوس‌ترین وضعیت قرار داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اهمیت روز قدس، عنوان کرد: راهپیمایی روز قدس امسال باید با شکوهی بی‌سابقه‌تر و حضوری گسترده‌تر از همیشه برگزار شود. تمامی امکانات و ظرفیت‌های خود را به کار خواهیم گرفت تا هرچه باشکوه‌تر در این عرصه حاضر شویم؛ زیرا این حضور، فرصتی است تا دشمن تا دندان مسلح را بیش از پیش ناامید و پشیمان از کردار خود سازیم.

