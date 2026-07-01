به گزارش خبرنگار مهر، جواد لنجابی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی اظهار کرد: ۱۶ شهر این استان در چارچوب برنامههای بازآفرینی شهری قرار دارند و ۱۲۴۱ هکتار بافت فرسوده در سطح استان شناسایی شده است.
وی افزود: همچنین ۶۸۳ هکتار سکونتگاههای رسمی و ۵۱۲ هکتار بافت تاریخی نیز در قالب این طرحها مورد توجه قرار دارد.
لنجابی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۰ پروژه بازآفرینی شهری در اراک، ساوه و تفرش اجرا شد که شامل اصلاح شبکه آب، بهسازی بازار تاریخی، اجرای پیادهراهها و احداث برخی زیرساختهای خدماتی و ورزشی در محلات هدف بوده است.
وی ادامه داد: برای این پروژهها بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شد که از این میزان، حدود ۱۴۰ میلیارد ریال در سال گذشته جذب و هزینه شده است.
لنجابی تاکید کرد: عدم تحقق کامل جذب اعتبارات در برخی پروژهها نیازمند بررسی دقیق دلایل اجرایی و اعتباری است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به وضعیت نوسازی بافتهای فرسوده افزود: تاکنون ۹ هزار و ۲۷۴ واحد نوسازیشده در آمار رسمی استان ثبت شده است.
وی بیان کرد: تکمیل و یکپارچهسازی اطلاعات در سامانهها و GIS ضروری است و با توجه به حجم بالای دادهها، بارگذاری مستمر اطلاعات توسط شهرداریها و تقویت همکاری مدیریت شهری، نقش مهمی در بهبود تصمیمگیریها و توسعه شهری استان دارد.
سهمیه اعتباری بازآفرینی شهری برای ۱۶ شهر استان مرکزی تعیین شده است
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از تعیین سهمیه اعتباری بازآفرینی شهری برای ۱۶ شهر استان خبر داد و آن را اقدامی در راستای تقویت اجرای طرحهای بازآفرینی دانست.
وی گفت: برای پروژههای بازآفرینی شهری ۲۷ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که با هدف تعریف طرحهای جدید و افزایش ظرفیت جذب منابع در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.
لنجابی تصریح کرد: سهمیه قیر رایگان استان در سال جاری از ۱۲۰۰ تن به حدود ۳۲۰۰ تن افزایش یافته است که این روند نشاندهنده تقویت جدی سرمایهگذاری در حوزه بازآفرینی شهری است.
وی ادامه داد: در شهرستان خمین ۸۶۰ تن، در ساوه ۴۱۳ تن و در اراک ۳۴۱ تن قیر برای اجرای پروژههای عمرانی و بهسازی معابر تخصیص یافته است.
لنجابی تأکید کرد: تکمیل فرآیند بارگذاری اطلاعات دقیق در سامانهها و تعیین نقاط هدف از سوی شهرداریها، شرط لازم برای افزایش سهم اعتباری استان و بهرهمندی بیشتر از منابع ملی در حوزه بازآفرینی شهری است.
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