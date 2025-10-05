توجه ویژه دولت به بازآفرینی شهری در ساوه و اراک

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی‌ پیش از ظهر یکشنبه در آیین بهره‌برداری از مرکز بازآفرینی و خوداشتغالی شهرستان ساوه که با حضور دکتر گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، اظهار کرد:بسیاری از ساکنان ساوه از مهاجران سایر استان‌ها هستند که برای اشتغال و زندگی به این منطقه آمده‌اند،این رشد جمعیت، ضرورت اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری، بهسازی بافت‌های فرسوده و توانمندسازی اجتماعی را دوچندان می‌کند.

استاندار مرکزی افزود:در استان مرکزی، شهرهای اراک و ساوه بیشترین چالش را در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده دارند.

وی گفت: ساوه به عنوان دومین شهر بزرگ استان از نظر جمعیت و یکی از پنج شهر اول کشور از لحاظ رشد جمعیت، به دلیل توسعه صنعتی و جذب نیروی کار از مناطق مختلف کشور، با سرعت بالایی در حال گسترش است.

زندیه‌وکیلی با اشاره به پیشینه تاریخی شهر ساوه گفت:ساوه شهری با قدمتی چند هزارساله است و در تاریخ قبل و بعد از اسلام نام آن به چشم می‌خورد، مسجد جامع ساوه از نخستین مساجد ایران و جهان اسلام است و به ثبت جهانی رسیده است که این بافت تاریخی ارزشمند نیازمند نوسازی و احیا است.

استاندار مرکزی با تقدیر از شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار کرد:در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به استان مرکزی به‌ویژه شهر ساوه شده است، بخش زیادی از معابر محلات هدف بازآفرینی با استفاده از قیر یارانه‌ای شرکت بازآفرینی شهری بهسازی شده‌اند و همچنان نیاز به حمایت‌های بیشتر وجود دارد.

زندیه‌وکیلی ادامه داد:در کنار پروژه‌های عمرانی، طرح‌های اجتماعی و فرهنگی همچون احداث سالن‌های ورزشی، مراکز خدمات اجتماعی و بهداشتی و همچنین مراکز مهارت‌آموزی و خوداشتغالی نیز اجرا می‌شود تا ساکنان این مناطق بتوانند به اشتغال پایدار دست یابند.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها باید کوتاه‌مدت و با تمرکز بر توانمندسازی واقعی ساکنان باشد تا بهره‌برداری از ساختمان‌ها با هدف اصلی ساخت آن‌ها یعنی ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی در محلات همراه شود.

استاندار مرکزی اظهار کرد:در این استان حدود ۶ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده از تسهیلات نوسازی بهره‌مند شده‌اند و طرح‌های محرک توسعه نیز در حال اجرا است.

زندیه وکیلی گفت:همچنین با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای، احداث هنرستان‌های جوار صنعت و مراکز مهارت‌آموزی در ساوه و زرندیه در دستور کار قرار دارد تا نیاز واحدهای صنعتی به نیروی کار ماهر تأمین شود.