  1. استانها
  2. مرکزی
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

ابک: توسعه مسکن مرکزی با رویکرد احیای بافت‌های شهری دنبال می‌شود

ابک: توسعه مسکن مرکزی با رویکرد احیای بافت‌های شهری دنبال می‌شود

- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: توسعه مسکن در بافت‌های شهری موجود، راهکاری مؤثر برای کاهش هزینه‌های زیرساختی و حفظ هویت شهری این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ابک عصر چهارشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به احتمال ورود زائران و مسافران از استان‌های جنوبی و غربی برای مراسم تشییع رهبر شهید، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در آماده‌باش کامل و با حضور مستمر مدیران، آمادگی لازم را داشته باشند.

وی افزود: در این ایام که تا پایان هفته آینده ادامه خواهد داشت، هیچ‌گونه غیبت یا عدم حضور مدیران قابل توجیه نیست و همه دستگاه‌ها موظفند در صورت نیاز، بدون هیچ‌گونه تعلل و با هماهنگی کمیته‌های مربوطه، خدمات و امکانات لازم را ارائه دهند.

ابک تصریح کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی بر اجرای طرح‌های مسکن در بافت‌های شهری موجود و جلوگیری از گسترش محدوده شهرها با هدف کاهش هزینه‌های نگهداری و زیرساختی متمرکز است.

وی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد هزینه تأمین زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی در پروژه‌های مسکن، تا سه برابر هزینه ساخت واحدهاست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی تاکید کرد: بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده علاوه بر صرفه اقتصادی، نقش مهمی در حفظ هویت شهری دارد و دولت با مشوق‌های حمایتی، به دنبال تقویت سرمایه‌ گذاری مردم در این بخش است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ هویت محلات قدیمی گفت: بخش مهمی از پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مردم در محلات قدیمی شکل گرفته و تداوم سکونت در این بافت‌ها به حفظ هویت تاریخی و انسجام اجتماعی شهرها کمک می‌کند.

ابک افزود: دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده در محلات هدف و برنامه‌های مشترک را ارائه کرده و وضعیت پروژه‌های اجراشده و تکالیف باقی‌مانده را مشخص کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به اقدام مشترک در بازار تاریخی اراک گفت: دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری، میراث فرهنگی و اوقاف باید با محوریت فرمانداری، روند پیشرفت و موانع اجرای برنامه‌ها را به‌صورت شفاف بررسی کنند.

وی بیان کرد: تعیین تکالیف مشخص و پیگیری دقیق اجرای مصوبات و عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان، مورد تاکید است.

ابک گفت: تحقق برنامه‌های دستگاه‌ها موجب جذب اعتبارات از سوی سازمان‌های بالادستی خواهد شد که در صورت عدم اجرای به‌موقع پروژه‌ها این منابع به سایر استان‌ها تخصیص می‌یابد.

کد مطلب 6876940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها