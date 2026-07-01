به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ابک عصر چهارشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به احتمال ورود زائران و مسافران از استان‌های جنوبی و غربی برای مراسم تشییع رهبر شهید، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در آماده‌باش کامل و با حضور مستمر مدیران، آمادگی لازم را داشته باشند.

وی افزود: در این ایام که تا پایان هفته آینده ادامه خواهد داشت، هیچ‌گونه غیبت یا عدم حضور مدیران قابل توجیه نیست و همه دستگاه‌ها موظفند در صورت نیاز، بدون هیچ‌گونه تعلل و با هماهنگی کمیته‌های مربوطه، خدمات و امکانات لازم را ارائه دهند.

ابک تصریح کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی بر اجرای طرح‌های مسکن در بافت‌های شهری موجود و جلوگیری از گسترش محدوده شهرها با هدف کاهش هزینه‌های نگهداری و زیرساختی متمرکز است.

وی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد هزینه تأمین زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی در پروژه‌های مسکن، تا سه برابر هزینه ساخت واحدهاست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی تاکید کرد: بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده علاوه بر صرفه اقتصادی، نقش مهمی در حفظ هویت شهری دارد و دولت با مشوق‌های حمایتی، به دنبال تقویت سرمایه‌ گذاری مردم در این بخش است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ هویت محلات قدیمی گفت: بخش مهمی از پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مردم در محلات قدیمی شکل گرفته و تداوم سکونت در این بافت‌ها به حفظ هویت تاریخی و انسجام اجتماعی شهرها کمک می‌کند.

ابک افزود: دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده در محلات هدف و برنامه‌های مشترک را ارائه کرده و وضعیت پروژه‌های اجراشده و تکالیف باقی‌مانده را مشخص کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به اقدام مشترک در بازار تاریخی اراک گفت: دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری، میراث فرهنگی و اوقاف باید با محوریت فرمانداری، روند پیشرفت و موانع اجرای برنامه‌ها را به‌صورت شفاف بررسی کنند.

وی بیان کرد: تعیین تکالیف مشخص و پیگیری دقیق اجرای مصوبات و عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان، مورد تاکید است.

ابک گفت: تحقق برنامه‌های دستگاه‌ها موجب جذب اعتبارات از سوی سازمان‌های بالادستی خواهد شد که در صورت عدم اجرای به‌موقع پروژه‌ها این منابع به سایر استان‌ها تخصیص می‌یابد.