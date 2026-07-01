داوری: اولویت ما توزیع عادلانه خدمات در تشییع آقای شهید ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهراب داوری عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری این مراسم که با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی در استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای میزبانی از شرکت‌کنندگان، اظهار کرد: با بسیج ظرفیت دستگاه‌های اجرایی استان، تمهیدات لازم برای تأمین خدمات رفاهی، سلامت و جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در این مراسم پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت تردد و جابه‌جایی جمعیت از محورهای اصلی برنامه‌ریزی‌هاست، افزود: در این راستاد ستگاه اتوبوس برای خدمات‌رسانی در سطح شهرستان‌ها و استان پیش‌بینی شده است.

داوری ادامه داد: تمامی دستگاه‌های اجرایی بر اساس مسئولیت اجتماعی خود در تأمین خدمات و پوشش هزینه‌های مرتبط مشارکت دارند و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که امکانات به صورت متوازن در مناطق مختلف توزیع شود تا از تمرکز خدمات در یک نقطه و کمبود آن در نقاط دیگر جلوگیری شود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش شهرداری‌ها در پشتیبانی از این مراسم گفت: شهرداری‌ها علاوه بر مدیریت ناوگان حمل‌ونقل، مسئولیت تأمین زیرساخت‌های رفاهی از جمله آب آشامیدنی، سرویس‌های بهداشتی سیار، اقلام اسکان و پشتیبانی لجستیکی را بر عهده دارند و هماهنگی‌های لازم برای تأمین سوخت و تعیین پارکینگ‌های مورد نیاز نیز انجام شده است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تأمین سلامت شرکت‌کنندگان تصریح کرد: تیم‌های فوریت‌های پزشکی، آمبولانس‌ها و واحدهای درمانی سیار در مسیرهای اصلی و نقاط تجمع جمعیت مستقر خواهند شد تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز درمانی، خدمات امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

داوری همچنین از استقرار تیم‌های بهداشتی برای نظارت بر شرایط سلامت عمومی در محل‌های اسکان خبر داد و گفت: این تیم‌ها وظیفه پایش شرایط بهداشتی و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی را بر عهده دارند.

وی با اشاره به ثبت‌نام ۱۴ هزار و ۴۵۰ نفر در سامانه مربوطه، افزود: صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی نیز با استقرار واحد سیار، پوشش زنده و لحظه‌ای این مراسم را بر عهده خواهد داشت.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به پیش‌بینی محدودیت‌های ترافیکی در برخی مسیرها، از شهروندان خواست با توجه به محدودیت ورود خودروهای شخصی در مسیرهای تعیین‌شده، همکاری لازم را با عوامل اجرایی و انتظامی داشته باشند.