به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار کاظم قلعه صبح جمعه با تشریح جزئیات اعزام و اسکان زائران آذربایجان شرقی در مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: پس از ثبت‌نام متقاضیان در سامانه «www.yareali.ir» و فراهم شدن ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اعزام زائران آذربایجان شرقی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب از شامگاه شنبه ۱۳ تیرماه در قالب کاروان‌های مختلف آغاز خواهد شد.

دبیر اعزام کاروان‌های مراسم بدرقه آقای شهید ایران افزود: اعزام زائران در قالب کاروان‌های اتوبوسی، کاروان‌های خودرویی محلات و همچنین کاروان‌های خانوادگی با خودروهای شخصی انجام می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه عاشورا با اشاره به تمهیدات اسکان زائران گفت: منطقه ۱۹ تهران برای اسکان زائران آذربایجان شرقی پیش‌بینی شده و امکانات لازم برای استراحت و اسکان موقت آنان در موکب‌های مستقر در این منطقه فراهم شده است.

سرهنگ قلعه ادامه داد: برای خودروهای شخصی که امکان ورود به تهران را ندارند نیز دانشگاه خوارزمی و دانشگاه آزاد کرج به‌عنوان محل پارک خودروها در نظر گرفته شده و امکان اسکان موقت در مساجد و حسینیه‌های کرج نیز فراهم است تا زائران بتوانند از طریق مترو در مراسم تشییع حضور یابند.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از زائران خواست ضمن همراه داشتن اقلام ضروری، با توجه به تراکم جمعیت، تردد خود در تهران را به‌صورت کاروانی انجام دهند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه عاشورا در پایان خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوط به محل اسکان، موقعیت منطقه ۱۹ تهران و مسیرهای دسترسی از طریق مترو در سامانه «یارعلی» و نرم‌افزار «اثر» بارگذاری شده و زائران می‌توانند پیش از سفر از این اطلاعات استفاده کنند.