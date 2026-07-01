البرز فاقد یک نماد فاخر شهادت و شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار «نادر ادیبی» در بیست و هشتمین نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در استانداری البرز برگزار شد، با بیان اینکه متاسفانه در تمام عرصه ها برای خانواده شهدا و ایثارگران با مشکلات جدی روبرو هستیم، افزود: یکی از این مشکلات نبود یک یادمان و میراث ماندگار از شهدا است.

وی اظهار داشت: در دولت های گذشته دستورالعملی در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت آمده بود که وظایف دستگاه ها مشخص بود ولی اکنون این وظایف به درستی مشخص نیست درحالیکه باید همه دهیاری ها و فرمانداری ها وظایف خود را برای ماندگار کردن عرصه شهید و شهادت داشته باشند.

وجود مشکلاتی در موضوع تدفین شهدای دو جنگ اخیر

ادیبی با اشاره به وقوع جنگ های تحمیلی اخیر؛ گفت: متاسفانه در این جنگ ها در موضوع گلزار شهدا و تدفین این عزیزان با موضوعاتی روبرو شدیم که باعث ناراحتی بود بطوریکه شهدا به معراج می آمدند و در زمان تصمیم گیری برای تدفین آن ها در بقاع متبرکه، آمادگی آن وجود نداشت که به سرعت فضاهایی آماده شد ولی جایگاه خوب و در شان شهدا و خانواده هایشان نبود.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی وقوع جنگی دوباره دور ازانتظار نیست، افزود: در آن زمان بنا شد که ظرف یک هفته اوقاف قطعه رامشخص و به بنیاد تحویل دهد ولی هنوز اقدامی نشده و اگر اکنون اتفاقی بیافتد جایی برای شهدای گرانقدر نداریم.

وی تصریح کرد: بیشتر خانواده شهدا درخواست برای تدفین شهدایشان در بقاع متبرکه مثل امامزاده محمد (ع) و امامزاده طاهر (ع) را دارند که استاندار باید به امنای امامزادگان تاکید و دستور دهند تا این اقدام شود.

ادیبی یادآور شد: حتی دیگر امکانات زیرساختی قطعه گلزار شهدای امامزادگان به خصوص امامزاده محمد (ع) و طاهر (ع) در شان خانواده شهدا نیست.

ایجاد میراث ماندگار شهدا برای آیندگان

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز با بیان اینکه متاسفانه در استان البرز محلی که برای نمایش رویدادها و حماسه ها از جنگ اول تا سوم را نداریم، گفت: این اداره کل شروع به مطالعاتی کرده که به زودی به پایان می رسد و در این زمینه با اداره کل میراث فرهنگی نیز هماهنگی هایی شده است.

وی یکی از این نمادهای ماندگار را محل شهادت شهیدان تقی زاده که ۱۵ نفر به شهادت رسیدند عنوان کرد و افزود: این محل نمونه دیگری ندارد که برای تبدیل آن به یک موزه می توان به خانواده حتی یک زمین معوض واگذار شود و تصمیم گرفته شود که ثبت ملی شود و خانه موزه شود تا در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت شود که گر نشود دچار فراموشی می شود.