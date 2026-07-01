کرمی: آموزش رسمی هوش مصنوعی باید از مقطع ابتدایی آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کرمی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح دوره ملی آموزش هوش مصنوعی ویژه معلمان و دانشآموزان مدارس غیردولتی، با اشاره به اهمیت آموزش این فناوری در سنین پایین، اظهار کرد: دوره های ابتدایی نقش تعیینکنندهای در شکلگیری توانمندی های آموزشی دانش آموزان دارند و لازم است آموزش رسمی هوش مصنوعی به مقاطع پایین تر تعمیم یافته و از سنین کودکی آغاز شود.
وی با بیان اینکه هوش مصنوعی ابزاری برای توسعه دانش است، افزود: هوش مصنوعی دانش افزا است، اما دانش تولید نمیکند؛ بلکه دانش تولید شده توسط هوش طبیعی را دسته بندی، پردازش و در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به چالش های استفاده از هوش مصنوعی، تصریح کرد: یکی از خطرات جدی این فناوری آن است که تصور شود هوش مصنوعی میتواند جایگزین هوش طبیعی انسان شود، در حالی که چنین برداشتی نادرست است.
کرمی همچنین نسبت به استفاده بیرویه از این فناوری هشدار داد و گفت: نباید تصور کنیم اطلاعاتی که هوش مصنوعی به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار میدهد، بدون هدف یا فاقد سوگیری است. استفاده آگاهانه و نقادانه از این فناوری ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با اشاره به ظرفیت های هوش مصنوعی در نیازسنجی و تصمیم سازی، اظهار کرد: اگر استفاده از هوش مصنوعی از حد متعارف فراتر رود، این فناوری به تدریج میتواند بر سبک زندگی، تصمیم ها و حتی افکار انسان اثرگذار باشد.
معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری آذربایجان شرقی در پایان با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی یکی از الزامات گریز ناپذیر قرن بیست و یکم است، خاطرنشان کرد: هر فرد یا جامعه ای که از این فناوری فاصله بگیرد، در واقع از مسیر علم، دانش و پیشرفت عقب خواهد ماند.
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