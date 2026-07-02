خبرگزاری مهر، گروه استانها: با نزدیک شدن به ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، استان سمنان برخلاف سایر استانها، خود را برای انجام دو مأموریت مهم آماده میکند؛ نخست، اعزام علاقهمندان به تهران برای حضور در مراسم اصلی و دوم، میزبانی از زائران حریم رضوی که قصد دارند در مراسم تشییع در مشهد مقدس شرکت کنند.
این روزها، چهره شهرهای استان سمنان غرق در اندوه و ماتم است. موکبها برپا می شوند و شهرداریها با نصب پارچههای مشکی و تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی، فضای شهری را برای همآوایی با حال و هوای سوگ ملی آماده کردهاند.
ویژگی متمایز سمنان
توصیف قاسم شریفی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر، بهخوبی گویای جایگاه ویژه این استان است. وی میگوید: استانهای تهران و قم تنها برای سه روز باید تمهیدات لازم را برای مراسم تشییع فراهم کنند و مشهد مقدس نیز نهایتاً دو روز میزبان زائران خواهد بود، اما استان سمنان به مدت هشت روز موظف به تأمین زیرساختهای میزبانی از زائران رضوی از جمله اسکان، تأمین نان، حملونقل و سایر خدمات است.
شریفی با اشاره به دشواریهای مضاعف استان سمنان در این ایام، افزود: با وجود تمامی این چالشها، استان سمنان با افتخار و با بهرهگیری از کارگروههای تخصصی، برنامهریزی جامعی برای میزبانی از زائرانی که قصد حضور در تهران یا مشهد دارند، انجام داده است.
وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش مسئولیت کارگروه اسکان را بر عهده دارد و تمهیدات لازم برای اسکان زائران در مدارس، مساجد، سالنهای ورزشی، خوابگاههای دانشگاهی، سالنهای اداری و سپاه اندیشیده شده است.
آمادگی کامل استان سمنان
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در نشست ستاد هماهنگی بدرقه شهید ایران، با تأکید بر لزوم حضور میدانی تمامی مدیران، فرمانداران، شهرداران، ائمه جمعه، فرماندهان سپاه و رؤسای کمیتهها، اعلام کرد: همه مدیران باید شخصاً در میدان حاضر شده و روند اجرای مأموریتها را بهطور مستقیم مدیریت کنند. کلیه مصوبات کمیتههای تخصصی الزامی است.
وی افزود: تصمیمات اتخاذشده در حوزههای اسکان، اعزام، سوخت، بهداشت و درمان، خدمات شهری، اطلاعرسانی، پشتیبانی و سایر بخشها بهعنوان مصوبات رسمی ستاد ابلاغ میشود و تمامی دستگاهها موظف به اجرای دقیق آن هستند.
کولیوند بر فضاسازی و تبلیغات محیطی توسط شهرداریها و دهیاریها تأکید کرد و گفت: از ابتدا تا انتهای استان، فضای استقبال و بدرقه زائران باید بهوضوح مشهود باشد و شهرداریها و فرمانداریها با نصب بنرها، برپایی موکبها و آراستگی شهری، شرایط مطلوبی برای میزبانی فراهم آورند.
وی همچنین بر در اختیار گذاشتن تمامی امکانات، خودروها، تجهیزات و نیروی انسانی دستگاههای اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداریها و نهادهای عمومی برای خدمترسانی تأکید کرد و افزود: هیچ دستگاهی حق کوتاهی در انجام این مأموریت ملی را ندارد.
لغو مرخصی دستگاههای اجرایی
استاندار سمنان بر نظافت مستمر مجتمعهای بینراهی، تأمین اقلام اساسی، مدیریت ترافیک، پوشش گسترده رسانهای، اطلاعرسانی بهموقع، تأمین نیازهای زائران و هماهنگی کامل میان کمیتههای اجرایی تأکید کرد و گفت: همه گزارشهای اقدامات دستگاهها باید بهصورت منظم به دبیرخانه ستاد ارائه شود تا فرآیند اجرا بهطور مستمر پایش گردد.
پیش از این نیز مرخصی کارکنان دستگاههای اجرایی استان لغو شده بود. رضا عبداللهزاده، معاون توسعه منابع انسانی استانداری سمنان، در این باره به خبرنگار مهر گفت: این اقدام با هدف بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موردنیاز برای میزبانی از زائران رضوی و برگزاری برنامههای مرتبط با ایام تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی صورت گرفته است.
وی با اشاره به فراهمشدن زیرساختهای کامل برای برگزاری مراسم و میزبانی از زائران عبوری بین تهران و مشهد، ابراز امیدواری کرد که با تمامی امکانات و تجهیزات استان، بهترین برنامهریزی در شأن رهبر شهید و مردم شهیدپرور استان بهثمر بنشیند.
ساماندهی مواکب و تلاش رسانهها
حجتالاسلام مرتضی مطیعی، نماینده ولی فقیه در استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت ایام سوگواری و یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مراسم تشییع، چه برای حاضرین در مراسم و چه برای شرکتکنندگان در برنامههای دروناستانی، ادای دینی به رهبر شهید و آرمانهای بلند ایشان محسوب میشود.
وی با تأکید بر بصیرت و وفاداری مردم ایران، گفت: مردم ما با حضوری پرشکوه در این مراسم، بار دیگر دلبستگی خود را به آرمانهای انقلاب نشان خواهند داد. میزبانی از زائران رضوی و عزیمتکنندگان به تهران نیز باید شایسته و درخور انجام شود.
امام جمعه سمنان حضور مستمر مسئولان ارشد و مدیران کل در فرآیند برنامهریزی و اجرای خدمات اسکان، حملونقل، بهداشت، درمان و تأمین سوخت تأکید کرد و اولویتبندی این حوزهها را ضروری دانست.
وی همچنین به برپایی موکبهای خدمترسانی در جادهها و شهرهای استان اشاره کرد و افزود: ساماندهی مناسب مواکب، تداوم برنامههای اقتدار و بزرگداشت یاد رهبر شهید، از دیگر الزامات این ایام است که باید مورد توجه قرار گیرد.
برپایی ۳۱۴ موکب
محمود قدرتی، رئیس کارگروه مواکب ستاد استانی بدرقه شهید ایران در سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی ۳۱۴ موکب در جادههای استان (مسیرهای قم-گرمسار، تهران-سمنان و مشهد مقدس) خبر داد و گفت: این موکبها از امروز بهتدریج تجهیز و راهاندازی میشوند و خدماتی شامل پذیرایی، اسکان شرکتکنندگان در مراسم تشییع، و برنامههای فرهنگی را ارائه میدهند.
وی با اشاره به راهاندازی پویش «ما همه» در این ایام، افزود: این پویش با بهرهگیری از ظرفیت مردمی استان سمنان، هر خانه را به یک موکب پذیرایی، فرهنگی و اسکانی در مسیرهای منتهی به مشهد و تهران تبدیل میکند.
قدرتی افزود: همچنین در سطح شهرهای استان نیز موکبهای پذیرایی و خدمات فرهنگی با تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی برپا خواهد شد.
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