استقرار ۲۷ ایستگاه استقبال و بدرقه زائران در مبادی ورودی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قاسمی، در نشست هماهنگی با مدیران گردشگری مناطق ۲۲ گانه، از اجرای برنامه‌های کمیته استقبال و بدرقه زائران هم‌زمان با مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: از روز جمعه ۱۲ تیرماه تا پایان سه‌شنبه ۱۶ تیرماه، ۲۷ ایستگاه استقبال و بدرقه به‌صورت شبانه‌روزی در مبادی ورودی و خروجی تهران مستقر خواهند شد و خدمات رفاهی، فرهنگی و راهنمایی به زائران ارائه می‌کنند.

وی افزود: این ایستگاه‌ها در فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری، آزادراه‌ها، بزرگراه‌های ورودی پایتخت، میدان راه‌آهن، جاده ورامین، پارکینگ حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و دیگر مبادی پیش‌بینی‌شده مستقر می‌شوند.

قاسمی با اشاره به خدمات پیش‌بینی‌شده برای زائران اظهار کرد: ایستگاه‌ها به امکاناتی از جمله محل شارژ تلفن همراه، فضای مادر و کودک و سایر خدمات رفاهی تجهیز شده‌اند.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران همچنین از توزیع کلاه آفتابگیر، پرچم، استیکر خودرو و موتورسیکلت، نقشه تهران، سربندهای مناسبتی و نوشیدنی‌های خنک میان زائران خبر داد و بر هماهنگی مناطق ۲۲ گانه شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای ارائه خدمات مطلوب تأکید کرد.