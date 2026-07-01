استقرار ۲۷ ایستگاه استقبال و بدرقه زائران در مبادی ورودی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قاسمی، در نشست هماهنگی با مدیران گردشگری مناطق ۲۲ گانه، از اجرای برنامههای کمیته استقبال و بدرقه زائران همزمان با مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: از روز جمعه ۱۲ تیرماه تا پایان سهشنبه ۱۶ تیرماه، ۲۷ ایستگاه استقبال و بدرقه بهصورت شبانهروزی در مبادی ورودی و خروجی تهران مستقر خواهند شد و خدمات رفاهی، فرهنگی و راهنمایی به زائران ارائه میکنند.
وی افزود: این ایستگاهها در فرودگاهها، پایانههای مسافربری، آزادراهها، بزرگراههای ورودی پایتخت، میدان راهآهن، جاده ورامین، پارکینگ حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و دیگر مبادی پیشبینیشده مستقر میشوند.
قاسمی با اشاره به خدمات پیشبینیشده برای زائران اظهار کرد: ایستگاهها به امکاناتی از جمله محل شارژ تلفن همراه، فضای مادر و کودک و سایر خدمات رفاهی تجهیز شدهاند.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران همچنین از توزیع کلاه آفتابگیر، پرچم، استیکر خودرو و موتورسیکلت، نقشه تهران، سربندهای مناسبتی و نوشیدنیهای خنک میان زائران خبر داد و بر هماهنگی مناطق ۲۲ گانه شهرداری و دستگاههای خدماترسان برای ارائه خدمات مطلوب تأکید کرد.
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